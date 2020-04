$!A 25 años de su partida, Selena aún sigue viva en nuestros corazones

Selena Quintanilla fue la mayor estrella del pop latino en Estados Unidos de su tiempo, no solo por ser la que más venida discos, sino también por representar el ascenso cultural de la comunidad hispana y su integración en la sociedad.

Hoy 31 de marzo se cumplen 25 años desde la trágica partida a destiempo de la cantante mexicoestadounidense a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

Sin embargo, que no esté físicamente no impide que siga presente en la memoria de quienes vivieron la época en la que alcanzó la fama, y hasta, porqué no, de generaciones recientes que pese a haber nacido después de su deceso, escuchan sus reconocidas canciones que nunca pasan de moda.

Aquí algunas razones por las que la reina del Tex-Mex permanecerá eternamente en nuestros corazones:

Su original sentido de la moda

Aunque a su padre, Abraham Quintanilla, no le gustaba que Selena saliera a sus shows con poca ropa, una de las piezas más icónicas y con la que casi siempre se le veía en los escenarios eran los bustiers cortos adornados con pedrería, los cuales acompañaba de leggins para marcar su agraciada figura.

Los cinturones anchos, las chaquetas, botas adornadas y las boinas también fueron parte de su sello personal. Y como olvidar su icónico enterizo ceñido al cuerpo de color morado con brillantes, el cual uso en su último concierto y con el que fue sepultada.

Fue la inspiración para una línea de ropa

Para marzo del año pasado, Forever 21 lanzó una colección que enloqueció a todos los fans de la reina del Tex-Mex. La cadena de ‘fast fashion’ presentó la línea The White Rose, inspirada en la cantante tejana y con la que buscaban honrar su legado para la comunidad hispana.

Esta colección incluyó desde T-shirts, pantalones, sudaderas, shorts y accesorios, tanto para hombres como para mujeres, con la imagen de Selena y letras de algunas de sus canciones más icónicas.

Sus eternos labios color rojo pasión