$!A esta familiar de la carambola, la amas o la temes

Si existe un sabor que llega hasta los tímpanos, ese es el del vinagrillo. En esta fruta tropical familia de la carambola hay una delicia salvaje y tan misteriosa como la de los ajíes picantes, que habiendo paladares que los odian, existen también los que los aman con adicción y locura.

No en vano ambos se combinan para hacer un “agrio picante” para adobar cualquier plato que se te antoje. Ricos en vitamina C, coinciden en ser sabores memorables, en la que la confusión no cabe; el ají picante pica “hasta sacarte humo por las orejas” y el vinagrillo es tan agrio que da “dentera en los oídos”. Son las comparaciones que se hacen para describir una intensidad tal, que la realidad no alcanza.