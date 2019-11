$!¿A qué destinos pueden viajar los dominicanos sin visado?

Muchos dominicanos se han dado cuenta de lo interesante, divertido y educativo que es viajar, no solo a diferentes puntos turísticos del país, sino fuera de la República Dominicana. Algunos se han limitado a viajar y conocer otros destinos por carecer del visado correspondiente, ya que algunos países están exigiendo visa y eso en ocasiones implica transmites largos y complicados. Otras naciones son más cerradas en términos migratorios y te exigen una visa norteamericana o Schengen, las cuales son más difíciles, generando esto que tu sueño de viajar no se cumpla. Ante este interés que ha surgido en los dominicanos, muchos países que en estos momentos son el centro de atención en términos turísticos, no requieren visa, y otros te exigen muchas veces permisos que puedes tramitar incluso por las redes sociales. El periodista en temas turísticos Salvador Batista, creador del portal www.recorriendoconsalvador.com, es nuestra mejor fuente para saber qué destinos elegir si no queremos complicarnos con visados y trámites burocráticos.