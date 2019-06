$!¡A reciclar se ha dicho!

¿Te haces una idea de la cantidad de envases de plástico, latas y cartones que llegan a tu casa? Te damos 5 razones por las que debemos sumarnos a toda iniciativa para velar por el medioambiente con ideas creativas que darán una segunda vida a todos tus envases.

1. Generamos más de 11 mil toneladas al día, según datos de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (EcoRed). De esta cantidad el 51% corresponde a materia orgánica, seguida por un 16% en papel y cartón, un 10% de plástico; 6% de vidrio, un 4% de textiles y un 2% de tetra pack. Pero solo reciclamos el 5% de todo esto, y de manera informal.

2. ¿Por qué no reciclamos? Principalmente porque no hay cultura sobre este tema. Concientizar a la población y educarnos es una asignatura pendiente, de manera que aprendamos a utilizar las 3Rs del reciclaje: reducir, reutilizar y reciclar. ¿La ganancia? No solo será positivo para el medioambiente, también se convertirá en un aporte para economía de nuestro país.

3. ¿No sabemos o no queremos reciclar? Aunque seas de los escépticos, puedes empezar por explicar a tus hijos por qué deberían reciclar: para evitar la destrucción de nuestro medioambiente. Los niños están abiertos a cualquier forma de creatividad, que pueden aplicar de forma divertida, en cualquier tipo de material, para crear piezas bellas y útiles para el hogar. ¡Pon en marcha tu creatividad!

4. ¿Cómo pasar del dicho al hecho? Para convertir nuestra actitud en un hábito hace falta educación con programas que nos enseñen tanto cómo reciclar como sus beneficios en la sociedad. Puedes empezar en tu casa separando la basura e informándote de cualquier programa que sirva de motivación para edificarte mejor y que, a ser posible, incluya videos y manualidades prácticas.

5. ¿Necesitas ideas para que los niños reciclen en casa? Busca envases de plástico y crea floreros, portalápices, alcancías y hasta porta especias. Las cajas de cartón sirven para confeccionar casitas para jugar, cajas para mantener la habitación ordenada o hasta jugar al escondite si son grandes; avioncitos con rollos de papel, marionetas con palitos de helado, una pulsera de botones... el límite solo está en tu imaginación.