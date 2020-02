$!Acné hormonal, ¿podemos deshacernos de sus brotes?

Has llegado a los 20 y el acné de los 14 años aún te arruina el rostro. No ha servido la cantidad de productos de belleza para el cuidado de la piel; en el momento menos deseado vuelve a aparecer. Es la consecuencia de padecer acné hormonal y lo único que puedes hacer es conocerlo para mantenerlo atado a tu voluntad.

Manéjalo: Debes llevar una dieta equilibrada, libre de alimentos ultraprocesados, azúcares, carnes rojas y grasas; en su lugar sigue una dieta basada en fitoestrógenos, que son hormonas naturales que podemos encontrar en alimentos como la soja u otras legumbres. También los cereales, frutas, hortalizas y verduras de hoja verde oscura te servirán para alejar los horribles brotes.

Aunque la misma importancia también tiene gozar de una vida emocional sana, alejada del estrés, que es el padre de todos los males; así como los malos hábitos, entre ellos fumar. El ejercicio físico será un buen aliado.

Evítalo: Si ves que has logrado haces desaparecer los brotes no te duermas, porque ellos no lo hacen; debes llevar una rutina de limpieza diaria que al menos incluya un gel limpiador, hidratante y tónico; y no estaría de más una exfoliación semanal. De no hacerlo estarás en riesgo de vivir con la agonía de lucir un rostro lleno de imperfecciones porque, como imaginamos que sabrás, los granos atraen las manchas que para nada son estéticas.