$!Actividades online (gratis) para celebrar el Día Internacional del Yoga

El 21 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Yoga, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para concienciar en el ámbito mundial sobre los múltiples beneficios que ofrece para la mente y el cuerpo esta práctica milenaria.

Aunque esta vez nos toca celebrarlo en un momento extraordinario, en el que por motivo de la pandemia no es prudente juntarse y no se podrán recibir las clases en un salón acompañado de otras personas como es costumbre, esto no quiere decir que el día pasará desapercibido.

Con que tengas acceso a internet, un dispositivo electrónico en casa y, sobre todo, disposición, basta para que puedas disfrutar de toda una agenda de actividades virtuales gratuitas que ha preparado un selecto grupo de profesionales del área del yoga y la meditación para quienes desean dejar atrás todas las emociones negativas y conectar con el optimismo. Aquí te dejamos la lista para que escojas y te inscribas en las que más te llamen la atención.