$!¡Adóptalo! Hoy es el Día Mundial del Perro “viralata”

En otros países es conocido como perro callejero pero en República Dominicana a estos animales que viven en las calles les conocemos como “viralata” –Felicidades hoy es su día. Ni tanta alegrías no se puede felicitar a un ser vivo que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, están desprotegidos, con hambre y muchas veces con miedo por los truenos, relámpagos, fuegos artificial, tiroteos y cuántas cosas hay en el día a día; lo que necesitan es la protección responsable de alguien como tu; razón por la que se hace propicio llamar la atención de todos a preferir adoptarlos en vez de comprar uno por su raza; dicho sea de paso si lo vemos desde un punto de vista es racismo discriminar, abandonar o maltratar a un animal por no ser puro, muchos humanos no lo somos y debemos gozar de los mismos derechos y deberes que los demás.

Lo cierto es que esta actitud es la que tiene en el desamparo a muchos perros en el país que por la irresponsabilidad de un dueño que no garantizó la planificación reproductiva o que no salvaguardó a la mascota en sus días fértiles, encuentra “solución” tirar las crías a la calle sin hacer el mínimo esfuerzo de encontrarle un tutor. Por otro lado, hay quienes tienen por tendencia tirarlos por una “mala conducta” que ellos mismos les inculcaron en su torpeza; también están los que adoptan este tipo de malas acciones porque ven su mascota enfermar o envejecer... cualquier razón es una indignante excusa sin validez que debe ser sancionada y estrictamente castigada por significar un acto de violencia animal y a la vez una falta al bien sanitario de la comunidad.

Mientras esas acciones antisociales son controladas y ojalá que en un futuro cercano podamos decir que eliminadas, hay solución en adoptar, te aseguramos que son seres especiales que han sufrido y saben agradecer el buen trato con un afecto que jamás imaginaste. La ex Miss República Dominicana y activista pro ambiental y de los animales Ruth Ocumarez te da 10 razones por las cuales deberías adoptar a un perro callejero, así como lo hizo recientemente la comunicadora Gaby Desangles, quien en varios post en su cuenta de Instagram ha manifestado la satisfacción de haberlo hecho.