Adriana Fernández: “Asumir como madrina del Licey en pandemia es un gran reto"

Si hubiera que escoger una frase para definir a la nueva madrina de los Tigres del Licey, seguro esa sería “Liceísta desde chiquitica”. Adriana Fernández Pou recuerda sus visitas al Estadio Quisqueya para apoyar al equipo azul cuando apenas tenía cuatro años. Aunque en ese momento no era consciente de lo que realmente pasaba en el play, su emoción era tanta que bien podía compararse con la de cualquier fanático con vasto conocimiento sobre béisbol.

¿Recuerdas la primera vez que presenciaste un juego de Licey en el play y lo que sentiste en ese momento?

No estoy segura si fue mi primera vez, pero recuerdo de muy pequeña fui al play con mi hermanito y mis padres, nos sentamos adelante y empezamos a vocear ya que estábamos ganando. En ese momento estaba muy emociona, y aunque todavía no entendía lo que estaba pasando, me alegré de estar allá.

Mucha gente no sabe exactamente cuál es la función de una madrina de equipo. ¿Podrías decirnos de qué se encarga?

Las madrinas del Licey, junto las demás damas de la rama femenina, son las encargadas de promover he involucrarse con todos los programas de responsabilidad y acción social del club. El Licey tiene varios programas de responsabilidad social, como ‘Licey con la comunidad’, ‘Estudiar es primero’, ‘Campamento del Licey’, ‘Licey blue planet’, entre otros, a través de los cuales se incentiva a los niños y jóvenes a educarse y prepararse, además de disfrutar del sano esparcimiento y diversión que los deportes traen a la vida de quienes lo practican.