$!Alex Acra: “Cuando la gente se siente bien, piensa bien y actúa bien”

¿Qué es un programa de bienestar laboral y cómo ha evolucionado este concepto entre las empresas en los últimos años? Desde mi mirada es un esfuerzo estructurado con un conjunto de prácticas, políticas, formaciones y facilidades que bien realizadas logran elevar la calidad de vida de los colaboradores y aumentar su productividad logrando así las metas y los objetivos estratégicos de la organización. Se puede decir que el concepto ha ido migrando desde solo la salud o bienestar físico y la relación de los individuos con la empresa hasta una visión mas integral del ser humano y su relación y contribución con el mundo. Anteriormente era algo que salía como iniciativa del departamento de Recursos Humanos, ahora va siendo parte integral del Plan Estratégico de la empresa que se genera desde la alta dirección. A medida que las grandes universidades y consultoras han estudiado más la correlación que hay con cada una de las dimensiones del ser humano y su productividad en el trabajo, las empresas han ido adoptando un modelo más amplio de lo que es el bienestar. En Maxlife nos hemos ido aún más lejos, desarrollando un modelo de Bienestar Corporativo basado en lo que llamamos Las 12 Dimensiones de Armonía, logrando ver cómo todas las áreas de vida están totalmente relacionadas a la eficiencia laboral. Parafraseando lo que dice Carol Dweck en su libro Mentalidad, las empresas que genuinamente prosperarán serán aquellas que continúen la educación de sus colaboradores donde su universidad y sus padres la dejaron. Y, claro, me consta que las organizaciones que están desarrollando programas que auténticamente funcionan son las que están apoyando a sus empleados no solo con su salud sino con todas las dimensiones de sus vidas.

¿Cómo definirías el bienestar corporativo? Me gusta definirlo como una filosofía integrada a la cultura organizacional para que el capital humano disfrute de una vida más sana y desarrolle todo su potencial dentro de la empresa y fuera de la misma.

El burnout y el estrés son un problema real, especialmente importante en el ámbito laboral. Es por eso que cada vez son más las empresas que se interesan en adoptar medidas que reviertan esta situación y fomenten el bienestar entre sus equipos contra el mal laboral del siglo XXI. ¿Sabías, por ejemplo, que una persona en proceso de divorcio puede durar hasta 3 años con un desempeño inferior? ¿Qué el 72% de las personas que tienen estrés es por sus finanzas y por ende rinden menos en su trabajo? ¿Qué 20 minutos de caminar en la naturaleza despierta y aumenta tus habilidades de innovación y creatividad? ¿Qué la inteligencia emocional representa el 90% de lo que separa una persona de alto desempeño de los demás? De igual forma la falta de sueño, el cansancio físico esta haciendo que a las empresas americanas les cueste unos 63 billones de dólares al año en pérdidas de productividad. Por eso vemos en aumento un despertar del genuino interés de las empresas de cuidar a sus colaboradores, que son prácticamente una familia extendida. Y es que un tercio de nuestro día a día (la mitad, si no contamos las horas que estamos durmiendo) nos la pasamos en el trabajo. El bienestar corporativo llega a las culturas organizacionales para que el capital humano disfrute de una vida más sana y desarrolle así todo su potencial dentro y fuera de la empresa. Una práctica que el experto Alex Acra desglosa para darnos todas las razones por las que deberías contar con un plan de bienestar corporativo en tu empresa.

¿Cómo está el nivel de credibilidad de los empresarios dominicanos en esta materia? Si hay un aspecto positivo de la crisis actual es que se ha acelerado el ritmo de acogida y comprensión de que un equipo en bienestar es un equipo de alto rendimiento. Nos queda un camino importante por recorrer, pero es el trabajo de los que estamos en esta industria seguir educando en su relevancia, mostrando estudios, teniendo casos de éxito y logrando medir el retorno de la inversión. Todo se facilita cuando precisamente hacemos eso: reducir costos y gastos y aumentar los ingresos. Ahora bien, independiente de los resultados tangibles, vemos en aumento un despertar del genuino interés de cuidar a nuestros colaboradores, que son prácticamente nuestra familia extendida. Un tercio de nuestro día a día (la mitad, si no contamos las horas que estamos durmiendo) nos la pasamos en el trabajo.

¿Hay estudios que avalan que estos programas funcionan? Claro. Uno de los más relevantes fue realizado por unos investigadores de Harvard, donde llegan a la conclusión de que por cada dólar invertido en bienestar corporativo se recuperan seis: “Baicker, Katherine, David Cutler, Zirui Song. “Workplace Wellness Programs Can Generate Savings”. Health Affairs. February 2010. También organizaciones como Oracle and WorkPlace Intelligence, Gallup, EY, Global Wellness Institute, todas tienen data importante para tomar seriamente en consideración a la hora de hacer nuestra próxima planificación estrátegica y crear un buen programa de bienestar. Y los libros Transforming Workplace Wellness de Margaret Stockley y Workplace Wellness that Works de Laura Putnam son de vital lectura para comprender cómo llevar a cabo un programa efectivo. En Maxlife hemos investigado la correlación que hay entre todas las dimensiones de la vida y la productividad del colaborador en la empresa. ¿Sabías, por ejemplo, que una persona en proceso de divorcio puede durar hasta 3 años con un desempeño inferior? ¿Que el 72% de las personas que tienen estrés es por sus finanzas y por ende rinden menos en su trabajo? ¿Que 20 minutos de caminar en la naturaleza despierta y aumenta tus habilidades de innovación y creatividad? ¿Que la inteligencia emocional representa el 90% de lo que separa a una persona de alto desempeño de los demás? De igual forma la falta de sueño y el cansancio físico está haciendo que a las empresas americanas les cueste unos 63 billones de dólares al año en pérdidas de productividad. Para todo hay estudios y nosotros vamos a presentar data importante en un documento que publicaremos en septiembre.

¿Cómo deben llevarse a cabo (o practicarse) para que sea efectivo?

Para que sea efectivo tienen que haber métricas que podamos evaluar y ver sus mejoras en el tiempo, así como su impacto en los objetivos estratégicos de las compañías. Comenzar a crear iniciativas solo porque entendemos que es importante y es bueno puede ser una receta para el fracaso, tanto en tiempo como en recursos y hasta en la autoestima de nuestros equipos. Es vital que puedan trazarse estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Si una empresa dominicana quiere poner en marcha este programa, ¿cómo se debería de implementar desde cero?

No hay una fórmula única y va a depender del nivel de involucramiento con que la administración quiera iniciar, así como los recursos internos con los que cuente la empresa. Típicamente comenzamos con un diagnóstico del estatus actual y luego vamos desplegando una serie de iniciativas que van desde las políticas de los horarios, programas formativos para cada una de las dimensiones, programas de ejercicios y membresías a plataformas como la de Mindvalley, a la cual representamos en RD. Mindvalley es la empresa líder en bienestar y crecimiento personal con más de 15 millones de estudiantes y presentes en más de 80 países. Gracias al amplio portafolio de aliados trabajamos desde lo simple, como el inicio de un club de lectura orientado al bienestar, charlas y masterminds hasta Wellness Coaching Grupales y 1 a 1, cambios en el mobiliario, diseño biofílicos de las oficinas y una optimización de la cultura organizacional.

¿Cuáles son las razones por las que un directivo/empresario debería implementar un programa de bienestar corporativo en su compañía?

Dados los beneficios mencionados anteriormente, todo directivo/empresario genuinamente interesado en el crecimiento de su negocio y simultáneamente en hacer un impacto positivo en la sociedad debe implementar un programa de bienestar corporativo. Si tenemos en cuenta que un programa bien realizado impacta directamente los resultados financieros de la organización, se aumenta la innovación y la creatividad, reduce el estrés de todos los colaboradores y mejora su calidad de vida, es vital que se considere de inmediato. Me encanta esto que dice Eduardo Escalante en su libro La Medición del Bienestar Organizacional: “Cuando la gente se siente bien, piensa bien. Cuando la gente piensa bien, actúa bien. Cuando la gente actúa bien, en general se le dan las cosas”.

Es importante resaltar que muchas otras iniciativas pueden hacerse mucho más costosas o inefectivas si nuestros colaboradores no cuentan con un mínimo de bienestar; la capacitación en habilidades técnicas y blandas es una de ellas. Si los ejecutivos no se sienten bien físicamente, consigo mismos y con la vida, su capacidad de aprendizaje, desarrollo y cambio de comportamientos estará muy limitada.

¿Qué retos se suelen enfrentar para llegar a implementar una buena política de bienestar?

Hemos identificado tres retos importantes para la efectividad y sostenibilidad de los programas de bienestar:

1. Lograr Involucramiento total y genuino de la Alta Dirección o propietarios de la empresa para que haya un cambio real en la cultura. Muchos programas fracasan porque la gerencia no está liderando, los empleados perciben que esto es solo un forma de compensar por la cantidad de estrés y horas de trabajo a los que los se exponen y que no hay discrepancias entre lo que promueven y realmente hacen. Te ponen un gimnasio en la oficina, pero es mal visto que estés ahí justo a la hora de la salida o promueven el balance entre la vida y el trabajo pero si no puedes asistir a una reunión a las 8:00 pm o devolver un email a las 11:00 pm comienzan los juicios.

2. Crear una buena campaña de comunicación interna, para lograr la motivación de los ejecutivos. Cambiar comportamientos y creencias no es tarea fácil, es responsabilidad inicialmente de la empresa y una buena campaña de comunicación interna es la que inspira el cambio.

3. Hacer evaluaciones. Ir a la raíz de los problemas. Como decía anteriormente, es vital entender lo que está pasando para proponer soluciones reales. Ejemplo: Ciertamente el mindfulness o la meditación son herramientas vitales, que reducen el estrés, pero funciona a mediano y largo plazo. Si el 72% de nuestros colaboradores tienen estrés financiero, la solución inmediata está en la Educación Financiera, luego en la Inteligencia Emocional, (ya que las finanzas son un juego emocional) y después o paralelamente podemos movernos a la meditación y al mindfulness. Para lograr efectividad hay que pensar en ganancias tempranas, rápidas, así como las de mediano y largo plazo.

De igual forma, valorar correctamente la relación cuerpo-mente. No necesitamos más cursos de administración del tiempo, lo que necesitamos es un cerebro en óptimas condiciones para el pensamiento crítico y la resolución de conflictos, así como necesitamos más energía para ser más ágiles, priorizar correctamente, no procrastinar, tomar mejores decisiones e impregnar más entusiasmo a nuestro liderazgo. Cambiemos la conversación de Administrar el Tiempo a Administrar Nuestra Energía.