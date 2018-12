$!¿Algún día se sabrá la verdad detrás del caso Cassez-Vallarta?

Pues es la primera vez que hago una novela sin ficción, una novela documental, de hechos reales. Y es muy distinto. Cada paso que uno sigue es muy diferente. En la novela uno se imagina cosas: cómo era el escenario, cómo iba vestida la gente, lo que pensaban los personajes. Aquí todo esto era imposible. Solo podía basarme en las fotografías o los videos para saber cómo era el escenario, o en datos claros para saber cómo estaba vestida la gente en ese momento. O solo poner aquello que los personajes me decían que pensaron cuando estaba hablando de lo que pensaban, no lo que yo podría imaginar que pensaban.

Reescribirla por completo. Eso se convirtió finalmente en el material que reescribí, ya tratando de darle una forma completamente novelística; me introduje como narrador, que eso cambia mucho. Le eliminé 300 páginas, le di un ritmo distinto, me permití más cambios estructurales y juegos propios más de la novela que de un reportaje para darle esta forma que creo que es la más atractiva para el lector.

Más que hacer justicia, porque un escritor no puede hacer justicia, intenté encontrar la verdad, que también debió haberlo hecho la autoridad. Y tampoco encontré la verdad, a fin de cuentas, sino la manera como las autoridades, policía, jueces, ministerios públicos y el poder, destruyeron la verdad para que no pudiera saberse.

La verdad es que eso muchas veces se nota desde fuera, pero desde dentro yo no veo nada que lo emparente con Chávez. López Obrador es alguien muy formado en la historia y en la retórica de México. Por supuesto que puede tener lados autoritarios que han sido a veces inquietantes, pero no se parece en absoluto, yo creo que ningún otro presidente latinoamericano, digamos de la izquierda latinoamericana, que hemos llamado populista, ni Chávez, ni Correa, son tradiciones que tengan nada que ver con López Obrador ni con su formación. Lo que creo es que él está queriendo una especie de regreso a una época de México.

No sé, pero me da un gusto a Chávez su discurso. ¿No le parece?

¿Qué tiempo le tomó realizar toda esta investigación?

Tres años.

¿Y los desafíos?

Seleccionar los materiales posibles para contar la historia y qué dejar fuera, sobre todo cuando era tanta la documentación.

Conforme vas leyendo el libro, descubres que la realidad de este caso no era el que creías. Cuando se encuentra usted con esa verdad, ¿cómo se siente?

Yo conforme iba escribiendo el libro, y también cada vez que tengo que hablar de él, me voy enojando y me voy indignando más. Y eso me fue pasando con la escritura. Al inicio no pensaba que esta novela sería de denuncia del sistema de justicia en México y terminó convirtiéndose también en eso, inevitablemente, por cómo iba encontrando las cosas.

Cómo lograr contar historias, tan duras y crueles, como estas o “Las Elegidas”, por ejemplo.

Meterse en estos temas siempre es muy duro. Uno tiene que estremecerse, enojarse, indignarse, conmoverse, porque si no, eso no queda luego en el texto.

Escribió “Exámen de mi padre”, como un duelo por la muerte de su padre, “un luto literario”. ¿Se convierte la escritura en una catarsis? Sí, la escritura es catártica. También es un acto de autoconocimiento. Me ha servido... Nunca he tenido que ir a psicoanálisis ni a terapias precisamente porque también escribo libros.

¿Se considera un autor de denuncia?

Pues no, nunca me pensé así. Creo que la realidad de este caso me llevó a escribir una novela que también es una novela de denuncia, además de ser una novela policíaca, negra, de hechos reales. Cuando escribo, en cambio, mis columnas de opinión... ahí sí.

Es cierto que la Generación del Crack, a la que usted pertenece, tenía cierta tirantes con la Generación del Boom.

Lo tirantes era, no con el boom. Nosotros admirábamos muchísimo a sus precursores, sobre todo a García Márquez. Pero en esa época, hace veinte tantos años, estábamos en contra de que hubiera una obligación de imitar a García Márquez porque si no, nadie te hace caso. O sea, la obligación del escritor latinoamericano de ser exótico. García Márquez y nos sigue pareciendo una obra maestra, impresionante lo que hizo. Pero fue tan poderoso que de pronto era como si todo el mundo tuviera que imitarlo y como si el realismo mágico fuera una especie de sinónimo de América Latina. Si escribe o no de América Latina, tiene que ser realismo mágico. Porque eso era lo que pedía el mercado editorial en ese momento.