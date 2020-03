$!Alimentos para prevenir la gripe

En estos días no solo te debes preocupar por el Coronavirus sino también de la gripe que nos amarga la existencia y agrava cualquier patología. Antes que quiera tocar a tu puerta cúrate en salud, reforzando tus defensas con una alimentación adecuada, especialmente echa mano de esos ingredientes cuya fama es alejar la gripe, aquí 10 de ellos:

Limón:

Por su alto contenido en flavonoides y vitamina C es ideal para lograr un sistema inmunológico fuerte, esto se debe a que aumenta el número de glóbulos blancos, responsables de combatir infecciones, virus y bacterias. Es un excelente antibacteriano, desintoxica el organismo si se consume en ayunas con medio vaso con agua.

Ajo:

Además de añadir una explosión de sabor a las comidas, es un buen soldado con el que podemos contar para evitar que entren enfermedades a nuestro cuerpo, ya que es antiséptico, descongestionante, depurativo y antibacteriano, propiedades que tiene gracias a ser rico en vitamina C, B6 y Manganeso.

Cebolla:

Ají picante:

El mismo que te pone a cantar rancheras, tiene más vitamina C que un limón y si lo consumes en una taza de sopa caliente, puedes tener la certeza de que te descongestiona al instante. Aunque no lo creas o poco lo creas es un fruto bondadoso, con efecto antioxidante capaz de eliminar las toxinas que nos hacen daño. Es también rico en vitamina A, B y C.