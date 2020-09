$!America Ferrera y Eva Longoria lanzan She Se Puede, una comunidad digital de estilo de vida para latinas

“En este año electoral constantemente se menciona la cantidad de población latina y la rapidez con la que crece nuestra comunidad. Pero debemos ser claras: la demografía no es el destino. Hasta que estemos convencidas de nuestro propio potencial y materialicemos nuestras capacidades, seguiremos sin ser representadas como fuerza política y cultural”, dijo America Ferrera, activista, actriz, productora y directora.

“Este año hay 32 millones de votantes latinos en los Estados Unidos; no obstante, la cantidad de latinas que en efecto, ejercen su derecho al voto, es de 14 a 20% menor a la cantidad de mujeres de color no hispanas o mujeres blancas que votan. Hablamos de mujeres con menor participación electoral no por apatía, sino porque no se sienten seguras de tener la capacidad efectiva de cambiar sus vidas, mucho menos de incidir en los resultados de las elecciones”, comentó Stephanie Valencia, cofundadora y presidenta de Equis Labs y Equis Research.

La misión de She Se Puede es ayudar a las mujeres latinas a reconocer y materializar sus propias capacidades. Para ello, She Se Puede seleccionara contenidos para diversas latinas y compartirá artículos, videos y fotografías afines que constituyen una celebración de todo tipo de trayectorias de mujeres latinas. She Se Puede presenta un estilo moderno de vida para la mujer latina que incluye temas de salud, maternidad y crianza, alimentación, belleza y participación cívica. Además de organizar eventos virtuales, la nueva plataforma en línea aprovecha las notificaciones vía texto, los correos semanales y las publicaciones en redes sociales para compartir noticias y contenidos de interés de las latinas.