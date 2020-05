$!¿Amor sin límites? 5 relaciones amorosas más allá de la monogamia

La forma en la que nos compenetramos con los demás ha cambiado con el pasar de los años, y no ha sido la excepción con las relaciones amorosas: actualmente no solo hablamos de relaciones monógamas, sino que existe un gran variedad de acuerdos amorosos que en algunos casos no incluye exclusividad de la pareja.

Anteriormente existía un único modelo de relación aceptable: la monogamia. Y todo lo que fuera distinto estaba mal visto. Pero, con el internet, la tecnología y las nuevas generaciones, no todos se sienten identificados con el modelo que prohibe tener más de una pareja al mismo tiempo.

Estos acuerdos son más comunes de lo que imaginamos y se caracterizan por no tener exclusividad sexual o afectiva. “La realidad es que existen muchísimas formas de vivir las relaciones amorosas. Hoy en día, las relaciones no monógamas están ganando visibilidad y terreno, ya que están cada vez más aceptadas socialmente”, explica el portal Redlights.

Redlights afirma que existen bastantes alternativas a la monogamia tradicional para entender y vivir las relaciones, y esta diversidad nace partiendo de que sexo y amor no son lo mismo ya que hay infinitas formas de tener una relación, tantas como relaciones existen. Aquí las dividimos bajo algunos parámetros: