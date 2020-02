Ana Lebrón lleva la bandera dominicana a las Olimpiadas culinarias IKA

Pero el hecho de llevar nuestra bandera dominicana entre los que estarán compitiendo ya es una ganancia, las horas de entrenamiento que llevo y que me faltan es una ganancia, la interrelación en equipo con mis compañeras en este viaje es una ganancia, ver quiénes han apoyado este proyecto (Ministerio de Turismo, Paragourmet, NTD, etc) y creen en mí es una ganancia.

Ya estoy dando lo mejor de mí, he buscado entrenadores extranjeros para mejorar técnicas, tengo un equipo maravilloso de soporte, aunque compito individual, y las chefs Patricia De Marchena y Laura Rizek son un equipo que me estimula, da soporte y nutre.

Este año inicias fuerte con tu participación en las Olimpiadas Ika 2020 que se celebran el 16 de febrero en Stuttgart (Alemania), ¿cómo surge la idea? Todo comenzó hace unos años, cuando decidí probar suerte por primera vez compitiendo en la Copa Culinaria Regional Costa Rica en el 2014, en equipo; el hecho de traer un primer lugar me emocionó y abrió en mí una nueva puerta. Había encontrado una puerta al arte que sublimiza al chef. Algo que me exigía mucho más, donde tenía que estar permanentemente estudiando, practicando, creando para convertirse en el mejor de los hobbies y la mejor terapia. Las competencias ayudan con la perfección del chef, se gana mucho en aprendizaje durante el trayecto, te enseña entrega, paciencia, ves tus debilidades, aceptas críticas, creces y la adrenalina generada y la propia satisfacción hacen que se convierta en una potente droga. Y, aunque es un poco intrépido y osado, estoy feliz de competir y orgullosa de representar una vez más a mi país.

Para conocer mejor la magnitud de este evento, ¿qué es la IKA y qué tan importante es en el mundillo culinario?

Ika es una olimpiada culinaria donde se dan cita los mejores chefs del mundo en esta disciplina olímpica. Se puntúa el manejo de técnica, creatividad, umami, reglas, higiene, elaboración, composición del plato... pero todo manejado como gorro blanco a manera académica.

Has participado en otros encuentros culinarios, ¿qué reto destacarías de este?

Sí, he participado en otros retos, de hecho amo los retos, pero este me sobrepasa, sería como brincar de tener un carro normalito a un Maserati blindado. Es un gran salto, pero me siento preparada.

República Dominicana y México serán los únicos países latinoamericanos en participar este año, ¿cómo te estás preparando para competir contra cerca de 2 mil cocineros de todo el mundo y un país como México que ya se ha llevado varias preseas en IKA?

Vamos a tener la ayuda de George Castañeda, de la American Culinary Federation, y ganador de la medalla de Oro 2016, que será nuestro coach; de manera que nos estamos aliando a personas con trayectoria, que conocen qué ven los jueces y cómo es la logística de la competencia para poder crear platos que puedan ser bien valorados; además hemos tenido presencia en varios concursos regionales e internacionales, y visitado otra competencia en Luxemburgo, aunque de menos envergadura, para levantar datos y ver cómo se trabaja; así nos hemos preparado para IKA, donde compiten los grandes de los grandes en artes culinarias.

Estarás acompañada de un equipo en el backstage, ¿cómo lo has elegido y por qué?

Elegí a las chefs Pat De Marchena y Laura Rizek por la entrega, por la humildad, porque compartimos la misma pasión, porque al preguntarles si querían formar parte y darme apoyo su ‘sí’ fue rotundo, porque han hecho el mismo compromiso que yo y tienen la misma sed de aprendizaje que yo.

En el evento hay diferentes categorías, ¿cuál has seleccionado para participar y por qué?

Culinary Art, será una cocina caliente presentada fría exhibiendo un menú Fine Dinning dominicano de 5 tiempos y 24 fingers food (de menos de 20 gr.).

¿Qué tipo de menú vas a preparar para sorprender a los jueces?

¡Shhhh! Todo es sorpresa, pero te puedo adelantar que presentaremos: consomé (un sancocho clarificado con 7 carnes); terrina de palmito y aguacate con brotes y almendras criollas; osadía del mar: pescado y mariscos con coco y chenchén; plato de carne usando tenderloin, longaniza, lengua y mondongo, con cepa de apio; y un postre con piña, macadamia, cacao, canela, ron y palos de Mamajuana.





Fotos y video: Jerameel Reyes