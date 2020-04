$!Anorgasmia femenina, qué es y cómo superarla

No es un secreto que una de las disfunciones sexuales más comunes en el mundo es la anorgasmia femenina. Múltiples estudios confirman que para las mujeres es mucho más difícil que para los hombres llegar al punto máximo de excitación en sus relaciones.

Esto es producto de muchos factores (educación, cultura, estrés, barrera psicológica, etc) que se han arrastrado generación tras generación y hasta la fecha no se han podido superar. Una investigación realizada por el Instituto Kinsey afirma que solo un tercio de las mujeres en todo el mundo experimentan o llegan al orgasmo en sus relaciones sexuales.

La ginecóloga, Liliam Fondeur define la anorgasmia como la incapacidad o la imposibilidad de conseguir el orgasmo y, más allá de que sea por razones físicas, se lo atribuye a factores psicológicos que restringen a la mujer.

“El orgasmo es un permiso que tú como mujer te das, si no te das ese permiso no importa la estimulación que tengas, no vas a lograr el orgasmo”, agrega la experta.

Aunque muchos aseguran que las relaciones sexuales se disfrutan a pesar de que no se logre el orgasmo, esta teoría cada día pierde más terreno y lo que existe es una demanda por un buen desempeño, lo cual hace correr el riesgo de que el sexo se acerque más al trabajo que al placer.

¿Imaginas tener relaciones sexuales por “cumplir” con tu pareja y restarle importancia a tu propia satisfacción?, o ¿constantemente culpar a tu compañero porque no logras experimentar el orgasmo? Eso sería un vivo ejemplo de un trabajo sin pasión.

“Tu pareja no es responsable de tus orgasmos”, afirma la terapeuta sexual Fondeur. La satisfacción es individual y cada quien decide compartirla con quien guste, pero esto no significa que tu pareja sea quien determine si llegas o no al clímax.