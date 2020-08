$!Aplica la psicología del color a la decoración de tu hogar

Blanco: luz y sanidad

Azul: frescura y serenidad

Si lo que estás buscando para tu casa es que se sienta más fría y fresca, sobre todo en estos días de verano, deberías considerar el azul como parte de tu decoración. Esto porque gracias a que se asocia al color del mar y el hielo, hace que cualquier ambiente parezca más frió de lo que realmente es. Según la psicología, este color en sus tonalidades más claras, al igual que el blanco, también aporta calma y serenidad. El azul es perfecto para espacios de la casa donde se necesita concentración y tranquilidad, como estudios, salas de juegos o de ejercicios. Pese a que es un color común en habitaciones (especialmente de niños), no es recomendable usarlo en paredes porque puede crear un ambiente depresivo. Sin embargo, esto no quiere decir que debas descartarlo por completo; puedes escoger algunos detalles para el dormitorio en azul y combinarlo con otros colores más vivos.

Amarillo: creatividad y alegría

El amarillo se asocia al tono del sol (que en realidad no tiene color), por lo que evoca luz. Por otro lado, al ser un tono vivo, también emana creatividad y alegría, pero hay que saber combinarlo y en los espacios en los que se debe emplear para no crear un efecto contrario o rayar en lo estridente. Lo ideal es no abusar de él; es decir, si quieres usar el tono en tus paredes, opta por solo pintar una o dos en amarillo y combinar con otros tonos más sobrios. Donde mejor va es en la cocina, sala y estudio, por las buenas vibras que transmite. No se recomienda para habitaciones, dado que su capacidad de estimular el pensamiento puede llegar a ser un problema a la hora de conciliar el sueño.