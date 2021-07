Aquí están los cafés para combatir el calor del verano

A disfrutar de un buen café

Debes recordar que de igual manera debes seguir el protocolo para lograr un buen café, el cual tiene como mandamientos básicos:

1. No lo dejarás hervir, sabe fatal.

2. No lo calentarás, cambia el sabor.

3. No le eches tanta agua que se vea el fondo de la taza a través de él, ni tan poca que se espese.

4. Usa una greca o máquina que sirva.

5. Aunque muchos te digan a los recipientes para hacer café no se lavan, eso es mentira. La higiene siempre es calidad y buen sabor.

¡Manos a la obra!

Para dar fe de lo prácticos, versátiles y deliciosos que son traemos estas tres recetas para que te animes a vivir una nueva experiencia este verano, de la mano del café: