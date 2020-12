$!Así cambiarán las tendencias de consumo en el mundo post pandemia

Este año nos ha sorprendido a todos. El COVID-19 ha traído consigo cambios que nunca imaginamos en las distintas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, el 2020 también ha sido el año de demostrar de qué estamos hechos, de sacar de abajo y ser resilientes para encontrar las formas de adaptarnos a la nueva normalidad enfrentando los desafíos.

Precisamente eso es lo que revela el noveno informe anual Looking Further with Ford Trends, el cual busca descifrar las tendencias globales cada año para obtener información sobre cómo están cambiando los consumidores. “Ford y otras compañías están muy interesadas en saber qué cambios se mantendrán mucho después de que pase la pandemia. Y aunque nadie puede predecir el futuro, eso no significa que no podamos prepararnos para él", explica Sheryl Connelly, gerente de tendencias de consumo global y futuro de la compañía automotriz.

Los resultados develan que, en una encuesta global de 14 países, el 69 % de los encuestados dice estar abrumado por los cambios que ve que tienen lugar en el mundo. Cuando se les preguntó qué tan bien se han adaptado a los cambios durante la pandemia, el 53 % resalta que adaptarse ha sido "más difícil de lo que imaginaba", mientras que el 47 % dice que ha sido "más fácil de lo que imaginaba". Las generaciones más jóvenes, por otro lado, se lo han tomado más difícil que sus pares mayores: el 63 % de la Generación Z dice que adaptarse ha sido más difícil de lo que imaginaba, frente al 42 % de los Boomers, que dice lo mismo.

Referido informe de tendencias examina estos patrones cambiantes en el comportamiento y las actitudes de los consumidores en todo el mundo para ayudar a los responsables de tomar decisiones a comprender cómo estos cambios pueden influir en nuestro mundo en 2021 y más allá. Otras tendencias destacadas en el informe incluyen: