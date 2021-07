Así crían los padres hoy en día

¿Cómo son los padres de hoy? Desde luego que cada vez más involucrados en la crianza de sus hijos. No solo muchos estudios avalan que la implicación y la presencia del padre desde la etapa inicial es cada vez más notoria, estos testimonios que recogemos en Estilos lo confirman. Cariñosos juguetones, colaboradores y dispuestos a sacrificar su tiempo personal o laboral para cuidar y educar a sus hijos, los padres reivindican cada vez más su papel y su presencia en la crianza y educación de sus pequeños.

Tony Almont, músico

Yanick Tony Almont Maldonado y Tony Almont. ( )

Con un hijo que ha cumplido ya 26 años, cualquiera pensaría que en casa de Tony Almont, como artista que es, reinó la libertad. Nada más lejos de la realidad, como muy bien cuenta el vocalista de Toque Profundo, él ha sido más bien un padre tradicional, quizás producto de la educación que él mismo recibió basada en modales, respeto y religión. Y aunque sobre este último punto se centró más “en el desarrollo y la empatía humana con Yanick, en las cosas diarias era ‘batuta y constitución’ porque los muchachos se ponen rebeldes”, revela. Así mismo ha sido un padre volcado en la crianza de su hijo. “Mis funciones fueron todas, salvo llevarlo en mi vientre; incluso los primeros meses quien se levantaba a cargarlo era yo (ya que su mamá sufrió una dolencia por el embarazo), cambiaba los pañales y cuando nos separamos, al tiempo el niño pasó a vivir conmigo a los 13 años, así que me ha tocado hacer de todo”. Una convivencia que les ha permitido disfrutar de lo que más les gusta hacer juntos: ver películas, escuchar música, recomendarse series, hablar de sus sagas favoritas (Marvel, Starwars, Harry Potter) o gozar de conversaciones normales sobre la familia. ¿Cuál es la frase que más has repetido durante su crianza, Tony?, le preguntamos. La contestación no se hace esperar: “Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias, eso te va a abrir las puertas siempre, que no se te olvide”. La paternidad es una carrera de fondo que para Tony inició en ese momento en que su hijo le dijo papá. “Recuerdo esa sensación, hasta ese momento yo trataba de repetir un patrón que había visto con mis padres o socialmente, y lo hacía todo de forma mecánica, hasta que me dijo papá y se me aflojaron las rodillas, empecé a sudar y tartamudear, y ahí me di cuenta de que tenía la responsabilidad de guiar a otro ser humano; esa implicación me ‘frikeó’ en ese momento, pero al mismo tiempo para mí esa es la parte más hermosa de la paternidad”.

Mite Nishio, consultor digital

Mite con sus hijos Reimi y Daichi Nishio. ( )

Mite, con dos hijos de 18 y 17 años, Reimi y Daichi, se considera un padre moderno que deja que sus hijos desarrollen sus propias habilidades y hagan su propio destino. Tanto así que tiene muy claro que lo más le gusta de la paternidad es el hecho de haber podido criar a dos personas que van a ser útiles en la sociedad y van a continuar su herencia japonesa-española, pero encontrando un equilibrio para que ellos se sientan más cerca de ser ciudadanos del mundo con otras culturas y antepasados, ademas de la dominicana. Cuando nacieron sus hijos, Mite ejercía como asesor, por lo cual disponía de mucho tiempo para implicarse en la crianza, así que, junto a su esposa Raquel, le tocó hacer todo lo que ejerce un primerizo: cambiar pañales, preparar leche, armar cuna y carrito; pero reconoce que conforme fueron creciendo fue su esposa quien se encargó de tareas como llevarlos y recogerlos del colegio; ahora, al llegar la adolescencia, y con una madurez muy precoz e independientes, el consultor digital reconoce que ya no hay que estar tanto arriba de ellos, “lo que más les recomiendo es que se cuiden cuando salen y traten de mantener un buen nivel en sus estudios”. Y en lo que levantan el vuelo disfruta de ellos todo lo que puede. “Ahora que ya han crecido lo que más compartimos son los viajes, tanto en turismo interno como a otros países; es como más nos sentimos en comunidad y podemos vivir experiencias y tener recuerdos en conjunto. ¿La frase que más les repito? Ahora mismo es una sola palabra: “¡Cuídate!, tanto en como ellos se desempeñan como individuos en la sociedad como para protegerse de cualquier ambiente que pueda perjudicarlos tanto físicamente como psicológicamente ante el bombardeo de información que tenemos a través de los medios sociales y la realidad que se vive dentro del país”.

Carlos Sánchez, humorista

Carlos con sus hijos Sophie y Jean-Luc. ( )

Como no podía ser de otra forma a Carlos Sánchez, papá de Sophie y Jean-Luc, de 9 y 7 años, respectivamente, le gusta ser divertido y gracioso con sus hijos, aunque, y sabe que el que es papá le entiende, también “me gusta ser estricto, pero no me gusta ser estricto; me gusta decirles que no, pero luego me siento mal; así como nuestras madres nos decían ‘algún día me entenderás’, ahora mismo me acabo de sentir más viejo que el carajo...”, reconoce. Permisivo o autoritario, Carlos goza con ellos y en temas de crianza reconoce que Paola y él no tienen tareas definidas, salvo una... (y pide permiso para contarla): “Sí hay una y es que todo lo que sea vómito lo recojo yo y todo lo que sea caca lo recoge ella, ya sea de los niños o de los perros, eso fue un acuerdo (jajajaja)”. Fuera de eso en casa todo el mundo hace todo. Inclusive inventarse, como buen humorista que es, frases para conseguir que sus hijos apaguen luces y abanico. “La frase que más repito es ‘¡Chicos, como ya el hombre invisible salió de su habitación, les apagué el abanico y la lámpara!, porque lo dejan todo siempre prendido. No hay forma de que lo apaguen, así que me inventé esa vaina”. Aún así entre correcciones y disciplinas, Carlos sabe disfrutar de sus pequeños y a la pregunta de qué es lo que más le gusta hacer con ellos responde: “Ir a la piscina, me gustaría decir que ver TV, pero la mayoría de las veces me quedo dormido a los 10 minutos, y me encanta salir a comer helado con ellos (mi postre favorito), así que cuando decido romper la dieta y salimos a comer helado ‘papi es lo máximo del mundo’, ahí hay cero obstáculos y es uno de esos momentos en que todo está perfecto”. Verlos evolucionar, presenciar todos sus cambios es lo que más le gusta de ser papá. “Disfruto mucho con los cambios, para mí eso es súper divertido y me emociona mucho”.

Rodolfo Pérez, empresario

Rodolfo con Lucía, Leticia y Rodolfo. ( )

Rodolfo presume de hijos en las redes sociales. Con sus orgánicas fotos y videos se ha ganado a pulso un nutrido club de fans que siguen, viven y ríen todas las ocurrencias de Lucía, Letty y Rodo, como él los llama cariñosamente. Se nota que es un papá presente y, como él mismo admite, juguetón y permisivo en lo que se les ocurre. “Me gusta que investiguen, exploren, pero trato de darle importancia a la seguridad; si veo que hay seguridad les permito hacer prácticamente de todo”. Rodolfo es además un papá que se ha implicado totalmente en la crianza de sus hijos, y más cuando su esposa Laura tuvo un accidente tres meses después de dar a luz a los mellizos en el que se rompió ambos brazos. Así que desde siempre ha estado muy activo, sobre todo porque desde que Laura volvió al trabajo, con horarios muy tempranos, tuvo que participar en el tema de prepararlos, llevarlos al colegio, para seguir en la casa disfrutando y jugando con ellos. ¿El momento que más repite con ellos a diario? “Desde que tienen conciencia trato en las mañanas de que se recuerden de rezar y pedir que todo salga bien y enseñarles esa parte que es muy importante para mí”, asegura, aunque lo que más disfruta junto a ellos es salir fuera de la ciudad. “Sobre todo llevarlos a una casa rentada, playa u hotel porque disfrutan mucho viajar en carretera”. Claro que un buen abrazo no lo supera nada. “Cuando me abrazan me siento tan completo, me dan fortaleza y tanto amor que no tengo ni idea de cómo expresarlo, es la mejor sensación del mundo”. Para Rodolfo eso es lo mejor de la paternidad.

William Vargas, periodista y emprendedor

William con Zoe y Marco. ( )