$!Así debe ser la nutrición en los pacientes con cáncer de mama

Entorno a la temática surgen muchas premisas, que esto sí y esto no; lo más sabio es dejarse dirigir únicamente por el equipo médico que lleva el proceso. En medio de la conversación surgió la cuestionante de que si gastronomía tradicional dominicana es saludable. Él dijo que sí, siempre y cuando se manejen las proporciones adecuadas: medio plato de ensalada; ¼ de proteína (carne, pescado, huevo o proteína vegetal) y el otro ¼ para un cereal que puede ser arroz o un vívere.

“Las pacientes con cáncer de mama pueden cambiar su régimen alimenticio de manera repentina, puede ser que un día tengan muchísima hambre y otro no; siendo necesario encontrar un equilibrio”.

Ambas son necesarias para una alimentación equilibrada; lo perjudicial surge de cómo se consuma.

“Las dietas muy altas en grasas y más ciertos tipos de grasas pueden causar algunos tipos de cánceres y que el pronóstico sea peor, así como la recurrencia. En cualquier guía alimentaria dirigida a pacientes de cáncer se recomienda llevar un consumo de grasa de normal, a nivel bajoo e identificar qué tipo se está consumiendo; si la saturada o la trans”.

La saturada se encuentran normalmente en carnes; mientras que las trans puede estar en cualquier alimento especialmente en los procesados, aunque no se vea. No es que no se consuma, dijo, sino que se haga de manera limitada. En esta parte también entran en juego los condimentos artificiales, que son altos en sal e irritantes, capaces de empeorar el estado gástrico, principalmente; en su lugar, el nutriólogo recomienda sustituir por adobo natural, como las verduras y las hiervas.

En tanto que, las frutas son más beneficiosas si se consumen como tal y no en versiones como jugos, si se busca una reducción de peso. Para él, cada persona tiene sus necesidades particulares, por lo que no es posible hacer una recomendación generalizada, más allá del balance.