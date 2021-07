$!Así debes cuidar tus tatuajes en días de sol, playa y piscina

No se trata de que no debas cuidarlos durante las demás estaciones del año, pero considerando que República Dominicana es un país tropical en el que el verano es más intenso que en otros lugares del mundo, es importante protegerlos del sol y sus daños. Así lo explica Luis Chacón , artista propietario de @tainostattoo , al tiempo que agrega que la radiación solar es capaz de afectar cualquier tatuaje, por más pequeño que sea, ya que cuando se quema la piel, esta se muda de forma automática para que salga una nueva, proceso que hace que la tinta vaya perdiendo intensidad.

Esa es una idea con la que concuerda Chacón, aunque entiende que, siempre y cuando se tomen las medidas de lugar, no se corre ningún riesgo al tatuarse en verano. “El sol afecta demasiado el curado, pero si la persona evita tomarlo en exceso, el cloro de las piscinas y el salitre de la playa por al menos los primeros 10 días, no habrá problema”, asegura.

Ponte en manos expertas

En caso de que no tengas tatuajes, pero estés considerando hacerte uno, lo primero que debes hacer es seleccionar al experto en el área al que recurrirás. Esta elección no debe tomarse a la ligera, pues de una buena práctica dependerá la correcta cicatrización. “Un tatuaje debe ser realizado por un profesional, que sea certificado y que cumpla con las medidas de esterilización requeridas para la realización de este tipo de arte”, manifiesta Feliz.

En ese sentido, Chacón sugiere tener claro lo que se quiere plasmar en la piel y escoger un ‘tattoo artist’ que se especialice en ese tipo de diseño. “En estudios como Taínos Tattoo nos hemos encargado de tener artistas para cubrir la diversidad de estilos, dígase realismo, vieja escuela o minimalista, porque cada uno tiene sus técnicas”, dice. También recomienda cerciorarse de que el artista utilice productos de calidad, pues eso influirá, en gran medida, en que el resultado sea el deseado.

De no seguir las recomendaciones de cuidado, la especialista dice que pueden producirse trastornos de cicatrización, como queloides. Además, agrega que realizarse tatuajes en lugares no apropiados podría traer como consecuencia infecciones como hepatitis B o C. Ante cualquier proceso inflamatorio, sensación de ardor, picazón, la profesional de la salud exhorta acudir de inmediato a un dermatólogo certificado, al igual que en los casos en los que la persona no esté conforme con el tatuaje y decida removerlo.