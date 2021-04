$!Así es como debes cuidar tus suculentas

Lejos de lo que antes se creía, que cuidar plantas era para gente jubilada que pasaban la tercera edad; hoy en día sembrar es terapia para el espíritu y tener plantas en tu hogar es estar en tendencia, respecto a la decoración. De modo que, si no vienes de una familia amante a las plantas, es muy seguro que no sepas cuidar ni las más básicas como las que hoy te traigo, las suculentas, que como ya les he dicho en otras ocasiones son excelentes opciones de regalo.

Existen varios tipos, pero todas representan vida y belleza en espacios corporativas y del hogar; su éxito respecto al cuidado es que no necesitan que estés día y noche mimándolas, a continuación, un paso a paso para que lo hagas: