Así es el protocolo británico de la familia real

Una de las normas que la joven estadounidense ha decidido saltarse en un par de ocasiones es la de llevar el pelo recogido con mechones sueltos, o la de no llevar guantes en actos oficiales.

Si bien es cierto que coinciden en su mayoría con las normas históricas de protocolo, otras son un tanto sorprendentes, teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y en el “boom” de la generación “millennial”.

Por ejemplo, los niños hasta los 8-9 años, no pueden llevar pantalones largos, únicamente deben llevar los que los británicos llaman “shorts”. Esta norma proviene desde el siglo XVI, cuando no había bermudas y todos los niños varones y hembras llevaban vestidos hasta los 8 años de edad.

Otra de las directrices que rigen en el protocolo británico y de las más sorprendentes es que las mujeres no pueden quitarse el abrigo en público, porque está considerado como una “unladylike action”, o lo que es español significa “un acto impropio de una dama”.

Esto puede ser considerado como algo anticuado pero explica, en parte, la gran colección de maravillosos abrigos que luce siempre la duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Entre las indicaciones que deben seguir los miembros de la familia real del Reino Unido, podemos encontrar la de que no se pueden lucir zapatos de cuña en presencia de Isabel II, simplemente por el hecho de que no le gustan. Por eso, cuando veamos a Kate o Meghan, dentro de poco tiempo, vistiendo este tipo de calzado, seguramente sea en algún acto en el que no esté presente la soberana.