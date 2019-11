$!Así es la guerra de los servicios de streaming

Desde hace un tiempo los servicios de streaming, con Netflix, Amazon Prime y Hulu a la cabeza, han sido una alternativa cómoda para aquellos que prefieren ver sus series y películas favoritas cuando, donde y como les plazca, pero actualmente cada día están apareciendo más ofertas de servicios similares como Disney+, Apple TV+ y próximamente HBO Max, y aunque esto implica una mayor cantidad de opciones para los consumidores, también significa que no todo el contenido favorito de una persona estará en la misma plataforma. Por eso ahora veremos una lista de series nuevas y clásicas y cuáles que los servicios de streaming incluyen en su oferta.

Las nuevas series imperdibles

The Morning Show (Apple TV+)

Esta serie está protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y Billy Crudup, y en ella conoceremos a Alex Levy (Jennifer Aniston), la cabeza de The Morning Show, un popular programa de noticias diurno. La vida de Levy entra en caos cuando su compañero de 15 años, Mitch Kessler (Steve Carell), es despedido después de verse envuelto en un escándalo y la joven periodista Bradley Jackson (Reese Witherspoon) busca sustituirla como la principal lectora de noticias del programa. “The Morning Show” ya está disponible en Apple TV+.

See (Apple TV+)

El elenco de este show está compuesto por Jason Momoa, Alfre Woodard, Yadira Guevara-Prip, Nesta Cooper, Sylvia Hoeks, Archie Madekwe y Christian Camargo y cuenta la historia de un futuro mundo distópico en el que la raza humana ha perdido el sentido de la vista y la sociedad ha tenido que encontrar nuevas formas de interactuar, construir, cazar y sobrevivir; pero esta nueva realidad se ve desafiada con el nacimiento de unos gemelos que pueden ver. “See” ya está disponible en Apple TV+.

The Mandalorian (Disney+)

Esta serie forma parte del universo de Star Wars y está protagonizado por Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers y Werner Herzog. La trama de este show se desarrolla en la época después de la caída del Imperio Galáctico y aquí veremos las aventuras de un mercenario solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. “The Mandalorian” ya se estrenó en Disney+.

Sebastian Stan y Anthony Mackie estarán de regreso en esta nueva serie. ( )

The Falcon and The Winter Soldier (Disney +)

Protagonizado por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell, y a pesar de que aún no se saben muchos detalles sobre la trama, sí se ha confirmado que esta serie forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y que todo lo que ocurra aquí estará integrado en la continuidad de las películas. “The Falcon and The Winter Soldier”se estrenará a finales del 2020 en Disney +.

La actriz Kaley Cuoco. ( )

The Flight Attendant (HBO Max)

Esta nueva serie, protagonizada por Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Sonoya Mizuno, Rosie Pérez y Colin Woodell, cuenta la historia de Cassandra Bowden (Kaley Cuoco), una azafata que se despierta en la habitación de un hotel en Dubai con resaca de la noche anterior y un cadáver tendido junto a ella. Mientras Cassandra piensa en cómo lidiar con las autoridades, ella comienza a preguntarse si podría ser la asesina. “The Flight Attendant” se estrenará en HBO Max en el 2020.

Los nuevos hogares de series clásicas

Friends (HBO MAX)

El show dedicado a las vidas del grupo de amigos mejor conocido del mundo, Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston) y Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), ha encontrado un nuevo hogar en HBO Max y desde que la plataforma se estrene la serie completa estará disponible ahí.

Seinfeld (Netflix)

La popular serie sobre nada y en la que veíamos las desventuras de Jerry Seinfeld y sus amigos George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) y Kramer (Michael Richards), estará exclusivamente en la plataforma de Netflix a partir del 2021.

Breaking Bad (Netflix)

Esta aclamada serie protagonizada por Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, Bob Odenkirk y Jonathan Banks contaba la historia de un profesor de química de bachillerato que después de ser diagnosticado con un cáncer de pulmón inoperable recurre a la fabricación y venta de metanfetamina para asegurar el futuro de su familia. “Breaking Bad” no solo ha estado disponible en la plataforma de Netflix desde hace un tiempo, sino que también se ha creado para este espacio la serie y precuela “Better Call Saull” y la película que continúa la historia del show “El Camino” (2019).

The Big Bang Theory (HBO Max)

La popular serie, protagonizada por Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Mayim Bialik, que en doce temporadas contó la historia de la mujer que se mudó en el apartamento al otro lado del pasillo de dos físicos brillantes pero socialmente ineptos, les muestra lo poco que saben sobre la vida fuera del laboratorio. “The Big Bang Theory” concluyó este año, pero la serie completa estará disponible en HBO Max en el 2020.

The Simpsons (Disney+)