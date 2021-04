$!Así influyen los videojuegos en el acoso infantil

Aumenta el acoso en el gaming

El ADL Center for Technology and Society y la firma de análisis de videojueos y esports Newzoo unieron fuerzas para realizar un estudio, en jugadores entre 18 y 45 años, de la experiencia en línea en los videojuegos, cuyos resultados se publicaron en el reporte Free to Play? Hate, Harassment and Positive Social Experience in Online Games 2020.

De inicio, el estudio arrojó resultados alentadores en cuanto a la experiencia de integración social que es posible gracias al gaming en línea, pues 95% de los entrevistados manifestaron que han vivido experiencia positivas. Asimismo, 86% reveló que recibieron ayuda de otros jugadores para integrarse al juego; 83% hicieron amigos, y el mismo porcentaje señaló que gracias a este tipo de experiencia se sienten parte de una comunidad.

Sin embargo, la otra cara de la moneda tuvo que ver con el acoso en el gaming en línea, que ha mostrado un incremento de acuerdo con los resultados del mismo estudio realizado en 2019. En ese sentido, 81% de los entrevistados manifestaron haber sufrido de alguna variante de acoso mientras jugaban, cifra que supera el 74% del año pasado. Asimismo, 68% de los jugadores señalaron experimentar formas de acoso más severas, incluyendo amenazas, espionaje y ataques sistemáticos. De acuerdo con la muestra representativa, esto significaría que más de 45 millones de jugadores sufren ataques en el entorno en línea de algunos videojuegos.

Además, los resultados del estudio arrojaron que los juegos y experiencias en línea que mayor acoso presentan son DOTA 2 con 80%; Valorant con 80%; Rocket League con 76%; Grand Theft Auto Online con 76%; cualquier entrega reciente de Call of Duty con 75%; y Counter Strike: Global Offensive con 75%. De hecho, es el segundo año que el MOBA de Valve (DOTA 2) repite en la primera posición.