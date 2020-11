$!Así puedes comprar online de forma inteligente en el Black Friday

¡Por fin! Ya llegó el Black Friday, el día del año más esperado por todos los amantes de las compras. Aunque este año las ofertas empezaron antes de tiempo por motivo de la pandemia, durante el día de hoy es que podrás aprovechar de una cantidad aún mayor de especiales y descuentos.

Si en tu caso optarás por aprovecharlo comprando online para no exponerte a las aglomeraciones, ¡muy buena idea!, pero no olvides hacerlo de manera inteligente para no incurrir en gastos innecesarios. Karina Rodríguez, experta en compras por internet y gerente de Mercadeo y Comunicaciones de @aeropaq, te ofrece siete consejos para lograrlo: