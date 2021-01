$!Así puedes conservar tus frutas por más tiempo

Una de las cosas que más odiamos de algunas frutas es lo poco que duran en casa después de comprarlas. Pero ¿sabías que esto depende mucho de cómo las refrigeras o guardas? ¡Por supuesto!, por eso te damos algunos truquitos para aplicar a partir de ahora para conservarlas por más tiempo. Te ahorrarás dinero, viajes frecuentes al supermercado, además de que ayudarás a reducir la contaminación por desperdicio.

En primer lugar, debes saber que hay frutas climatéricas y no climatéricas; en palabras simples, frutas capaces de madurar después de la cosecha y otras que deben comprarse prácticamente listas para su consumo, pues una vez se recogen verdes, ya no maduran. Ejemplo de las climatéricas son la manzana, el aguacate, el mango y el guineo. Por otro lado están las no climatéricas: la naranja, el limón, la piña, la uva, etc. O sea, a menos que vayas a consumirlas al momento, lo ideal es comprar las frutas de maduración rápida aún verdes si quieres que duren más.