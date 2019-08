¡Ayuda a tu hijo a crear hábitos de estudio!

1. Recesos de tiempo

Si eres de los padres que piensan que los niños deben sentarse y hasta que no terminen su tarea no se pueden parar, estás equivocado. Mientras más pequeños sean, más corto es su tiempo de concentración y atención. Entonces, dependiendo de la edad que tenga tu hijo, dependerá el tiempo de descanso por hora que debe tener cuando hace sus tareas; recuerda que mientras más pequeños, más recesos necesitan.

2. Necesitas Condiciones físicas

3. El lugar es importante

Muchos padres no tienen las condiciones para armar a su hijo un espacio solo para estudiar, pero esto es lo más recomendable. Para crear un hábito de estudio es bueno que el niño se siente siempre en el mismo lugar para que se acostumbre, asocie ese sitio con la tarea, y él mismo se diga: “yo me siento aquí y hago tarea”. El lugar debe ser tranquilo, en silencio, donde no se escuche radio ni televisión, no haya personas pasando y, si se puede, si esa área está destinada solo para la tarea, mucho mejor.