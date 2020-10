Ayuda.do, una visión solidaria de impacto colectivo

La declaración de estado de emergencia fue un despertar para corazones solidarios y atrevidos como el de Sonia Read Villanueva, una joven que no solo vio la necesidad de su país, sino que buscó la manera de aportar para que la situación fuera más llevadera para la población que quería alcanzar a través de Ayuda.do, una plataforma de ayuda que está en proceso de formalizarse como fundación y que, hasta el momento, ha dado una mano altruista a más de 35 mil personas afectadas por la crisis.

En marzo de 2020 República Dominicana fue sorprendida por una crisis sanitaria que ya arropaba el mundo. El COVID-19 convirtió a los tradicionalmente vulnerables en más indefensos aún, y a los que creían tener algo seguro no les quedó de otra que beber el trago amargo de la fragilidad. Contagios, muertes, escasez, incertidumbre y otros sentimientos de desesperanza se instalaron con la pandemia.

¿Hubo algún acontecimiento particular dentro de la pandemia que motivara la creación de Ayuda.do?

El acontecimiento particular fue una pandemia como tal y las grandes carencias que salen a relucir a raíz de la misma. Sentía una necesidad de ayudar, de no quedarme con los brazos cruzados en mi casa, evidenciando tantas necesidades de todo tipo en nuestro país, especialmente en el sistema médico, con tantas limitaciones por el estado de emergencia y la crisis sanitaria.

¿Cómo nace?

Nace de frustraciones compartidas entre dominicanos dolientes sobre la carencia de recursos en República Dominicana ante la situación del COVID-19. Tras la declaración del estado de emergencia y cuarentena en todo el territorio nacional muchas familias se vieron severamente afectadas al no contar con un ingreso fijo ni ahorros para la compra de provisiones y alimentos. Nos dimos cuenta de cómo se le había imposibilitado a muchos poder comprar sus medicamentos de enfermedades crónicas, debilitando aún más las posibilidades de luchar contra este cruel virus.

El cuerpo médico dominicano que laboraba, y sigue laborando arduamente, en los hospitales designados para las atenciones de infectados por el coronavirus, aclamaba diariamente la necesidad de insumos básicos como barreras de seguridad biológicas para preservar su integridad física. Es por eso que decidimos crear este espacio, para hacer un llamado a todo el que tenga el corazón inquieto y quiera aportar, ya sean ideas, tiempo o recursos.

El objetivo es unir nuestras fuerzas y recursos para tratar de alcanzar mejores posibilidades para todos generando así un impacto colectivo, brindando a los más vulnerables acceso de forma gratuita a beneficios como consultas médicas, medicamentos, alimentos e insumos médicos durante esta gran crisis.