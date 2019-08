¡Ayuda, necesito forrar los cuadernos de mis hijos!

Llegó la pesadilla... perdón, el tiempo de forrar libros antes del inicio de las clases. Si no contratarás un servicio para hacerlo y recurrirás a la tradición casera de nuestras madres y las suyas (y las suyas y las suyas y las suyas), entonces we’ve got you covered. Alexandra Lara, de All Handmade DR, te presenta un paso a paso para que el forrado de los libros y cuadernos de tus hijos sea una experiencia más rápida y agradable.