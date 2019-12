$!Bebidas para después de las fiestas

Desde principios de diciembre hasta el 1 de enero (o más, dependiendo de cuán fervientemente se aferre a las vacaciones), el pop de un champán o corcho de vino espumoso es un sonido bienvenido y frecuente. El vino gaseoso es la bebida más festiva, ya sea bebida directamente en una flauta o mezclada con cocteles. Y muchos brindis de Año Nuevo se sentirían incompletas sin un vaso de burbujas.

Pero ya sea que estés bebiendo champán francés, prosecco de Italia, cava de España, o algo doméstico y brillante, puede terminar con ‘sobras’ en una botella. Dado que los corchos de vino espumoso son notoriamente difíciles de volver a atascar en botellas, usa un tapón de vino tan pronto como sea posible para conservar la efervescencia y mete esas botellas medio llenas en la nevera.

¿Y entonces que?

Una mimosa (jugo de naranja y vino espumoso) como bebida de brunch después de las vacaciones es una pequeña decadencia encantadora, y debe considerarse. También podría hacer que el vino espumoso sea la base de una sangría al día siguiente, tal vez con algunas bayas y licor de bayas, además de un toque de edulcorante. O agrégalo a algunas frutas en puré y endulzadas, como mangos o duraznos, para un cóctel tipo Bellini. Puede que no sea tan efervescente como lo fue el día anterior, pero si sellas la botella a tiempo, debería ser lo suficientemente burbujeante.

Pero tal vez estás fuera de combate. Si tu vino espumoso estaba seco (no dulce), puedes usarlo más o menos como harías con cualquier otro vino blanco sobrante en la cocina. Y si las burbujas desaparecen, no te preocupes: la efervescencia se perdería en el proceso de cocción de todos modos. El champán más dulce debe guardarse para bebidas y platos que ya tengan dulzura. Zabaglione, un pudín dulce y aireado, es un postre tradicionalmente hecho con champán, por lo que puede dirigirse en esa dirección. Ten en cuenta que en la cocina la mayor parte del alcohol se quema, pero si agregas vino a un plato crudo, asegúrate de que no haya nadie con sensibilidad al alcohol que lo consuma.