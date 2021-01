$!¿Besas a tus hijos en la boca? Te decimos porqué no deberías hacerlo

A consideración del psicólogo infanto-juvenil Anderson Batista no es válido dar por hecho que besar a los niños en la boca les ocasionará confusión sobre el amor demostrado por sus padres, pues no hay evidencia científica que avale esta creencia. Sin embargo, aclara, todo dependerá de la forma y el sentido en el que vean o hagan las cosas.

Para el profesional, es indiscutible que todo infante necesita un contacto afectivo con sus progenitores; mientras más cercano sea el vínculo, mucho mejor será para su desarrollo evolutivo en el ámbito social y laboral. “Un niño que es besado, abrazado, acariciado –dice- eso dará y lo reflejará a nivel social como un muestra de amor y expresión de cariño”.

Sobre la relación entre normalizar esta conducta en casa y la posibilidad de ser víctimas de abusos sexuales, un tema muy polémico entre profesionales de la salud mental, Batista aclara que la clave para evitarlo reposa en la educación y orientación.

“Hay padres y madres que besan a sus hijos durante mucho tiempo y pudieran llegar hasta la adolescencia y no representar nada más que una muestra de amor y de afecto. Ahora bien, si no hay una educación previa del significado de los besos y no se les explica quiénes deberían hacerlo (papa y mamá exclusivamente), pues no tendrán integrado ese ‘alto’ sobre su propio cuerpo y besarán adrede a cualquier persona”, manifiesta.

La recomendación que tanto él como el pediatra Michael Guzmán extienden a los padres es ser conscientes de los riesgos de besar en la boca a los hijos para erradicar esta práctica por el bien de todos. En su lugar, aconsejan optar por otras demostraciones de amor, como besos en las mejillas o en la frente, y abrazos.