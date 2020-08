$!Bodas en tiempos de pandemia: las parejas se resisten a las restricciones

La fotógrafa Cherie Schrades, de Chicago, dijo que se sintió engañada cuando se presentó a una boda de julio en la que había 165 personas sin tapabocas, en un sitio cerrado, luego de que se le había asegurado que se tomarían todas las precauciones. La gente no guardaba distancia y reinaba un jolgorio.

No hay muchos casos conocidos de brotes asociados con bodas. Una ceremonia fue suspendida por las autoridades en una iglesia de San Francisco. La pareja había pedido a sus casi 100 invitados que no usasen la entrada principal, sino que ingresasen desde un garaje subterráneo, para pasar inadvertidos.

Fotógrafos, planificadores de bodas y otros proveedores que procuran generar momentos mágicos a las parejas que se casan tienen nuevos motivos de preocupación en medio de la pandemia del coronavirus: ceremonias sin mascarillas, cada vez más invitados e instalaciones que no respetan las reglas para prevenir contagios.

Dice que entraba al salón de ratos, por períodos cortos, para momentos especiales, como cuando se cortó el pastel. Un colega permaneció todo el tiempo adentro, por decisión propia. No reveló el nombre de la instalación por temor a represalias.

Las reglas de su estado era que se admitía la mitad de la capacidad de una instalación, siempre y cuando no hubiese más de 50 personas, según dice. Schrader revela que obligó a la pareja a tomarse fotos afuera de la sala, con mucho calor y humedad. “Se quejaron porque todos sudaban, pero yo traté de pasar el menor tiempo posible adentro”, explica.

“La novia me dijo que había un salón cerrado y otro espacio al aire libre, pero hacían 95 grados (Fahrenheit, 35 centígrados) y jamás abrieron la puerta”, sostiene. “A lo sumo había tres pies (un metro) entre mesa y mesa” agrega, destacando que, en esas condiciones, el uso de mascarillas debió ser obligatorio. “Parecía una boda normal de los tiempos de antes del COVID-19”, afirma.

“Comprendo que esto no es lo que querían para su boda”, dice la planificadora de Chicago Alexis Álvarez. “Lo que todos deberían responder es cuál es la responsabilidad moral de cada uno y cuál puede ser el costo legal de realizar un evento que puede generar contagios”.

Álvarez tiene un contrato para una boda a realizarse en septiembre en un salón cerrado con 100 invitados en la que el uso de mascarillas es opcional. Dice que romper el contrato le costaría 4,000 dólares. Es su primer trabajo del año. En años normales, trabaja en hasta 28 bodas de marzo a septiembre.

Si bien la pareja redujo la lista de invitados, que inicialmente era de 175 personas, “no cederán en relación con los tapabocas”. “La realidad es que los invitados que no se sienten a salvo no van a ir” a la boda, manifiesta Álvarez.

Álvarez planea colocar las mesas a bastante distancia la una de la otra y agrupar miembros de una familia en una misma mesa en lo posible. También piensa usar un recurso empleado por otras parejas en el que se ofrece a los invitados cintas de distintos colores para colocarse en la muñeca y dejar saber qué nivel de contactos prefieren. Para evitar congregar demasiada gente al mismo tiempo, algunas parejas fijan horarios para los invitados y los reciben por tandas.

La planificadora Lynne Goldberg prepara una boda con 200 invitados para diciembre en la casa de los padres de la novia en el estado de Nueva York. “Dicen firmemente que la pandemia no va a afectar sus planes y que no se entregarán mascarillas ni se colocarán carteles promoviendo el distanciamiento social”, comenta. “La novia dijo que cuando les muestre a sus hijos videos de la boda, no quiere que parezcan un documental de la pandemia del 2020”.

Fred Cashman es un sobreviviente de cáncer de 55 años cuyo hijo adoptivo se casará el 8 de agosto en Nueva York. Él no asistirá por razones de salud. La pareja decidió no postergar la boda por la pandemia, pero redujo la lista de invitados de 100 a 50, según dijo. Querían que el uso de mascarillas fuese optativo, hasta que la esposa de Cashman, Cat, intervino después de ver que había habido varios contagios del COVID-19 en una boda en la zona.

“Me planté firme y dije que tiene que ser obligatorio. De lo contrario, la madre no estará presente”, relata. “Esto es algo importante. Me afecta mucho”.