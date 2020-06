Cafés de verano, tres propuestas para disfrutar

"Es importante saber que el café de especialidad, al igual que el vino, debe ser maridado con productos que realcen los sabores y creen un balance que mejore el resultado final... dentro de las cualidades que más me atraen es que es ideal para disfrutarlo durante todo el día y la noche; para el calor y el frío... Cualquier hora es buena para tomar un café", dice la joven empresaria que comercializa sus productos en la cuenta de Instagram @poesiacolada.

La versatilidad que le caracteriza permite múltiples preparaciones, entre ellas las frías para contrarrestar las altas temperaturas, y ¿por qué no?, enriquecer su peculiar sabor con otros tan deliciosos como él.

Creamy Coco-latte

"¡Amamos las composiciones de nuestros cafés con productos naturales! Esta propuesta es keto e ideal para diabéticos ya que no lleva azúcar de caña añadida", explica Sofía.



La Coffee Brown Ale



Entre los ingredientes que protagonizan esta cerveza de café está la malta creada con café y las notas aromáticas a frutos secos, miel y almendras. Es la nueva versión de cerveza de café de La Cacata Brewing Co. El maridaje perfecto entre las notas aromáticas a frutos secos, miel y almendras de nuestro origen de Valdesia junto con el sabor de malta de Brown Ale.

“¡Esta cerveza es una sorpresa al paladar! Es sutil, balanceada, extiende su retrogusto... ok no puedo seguir porque se me hace agua la boca”, dice fascinada esta barista amante del café.