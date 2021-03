$!Cambio: ¿cómo saber si tomaste la decisión correcta?

Existen personas que se evalúan constantemente. Analizan que están haciendo bien y que mal. Y en algunos casos comienzan a realizar cambios cuando entienden que no están avanzando.

“Si estas en una relación, en un trabajo o estas llevando a cabo prácticas en la que sientes que no eres plenamente feliz, percibes que no estás creciendo y que no estás desarrollando nuevas habilidades, definitivamente es el momento de tomar esa gran decisión y darle un gran giro a tu vida. Estamos seguras de que, casi de inmediato, te sentirás aliviado, feliz y en paz. Adelante, tú puedes...”, dice.

Por esto, la especialista asegura que es importante que: reflexionemos sobre las ventajas y desventaja, analicemos las razones por las que no hemos tomado la decisión correcta y pensemos que ese cambio puede ser la real oportunidad de nuestra vida.

El miedo al cambio y a lo desconocido nos hace mantener rutinas, relaciones y prácticas que simplemente no nos aportan o lo que es peor, que nos generan infelicidad y agregan stress a nuestra vida, según comenta la psicóloga.

¿Y si no tome la mejor decisión?

Luego de tomar una decisión importante puede llegar la duda, o incluso podemos darnos cuenta de que no tomamos la mejor decisión. Para la experta lo que hacemos hoy es lo que realmente importa y si resulta que te has equivocado al tomar una decisión o verificas que algunas de tus acciones no fueron las correctas, las más acertadas o las más favorables, lo recomendable es analizar las razones, identificar alternativas viables para abordar la situación y si involucra o perjudica a otros, pide excusas y luego “pasa la página”.

“Quedarte rumeando tus desaciertos no te lleva a ningún lugar, no te aporta, más bien te resta”, dice. Además, asegura que esto solo genera mayor angustia y emociones negativas en ti, que no te permiten ver más allá, ampliar tu accionar en miras a generar bienestar, poder visualizar oportunidades y gestionar alternativas con creatividad.

Para ella equivocarse es parte de la vida y nada pasa por casualidad. “Lo que pasó tenía que pasar. ¡Perfecto sólo Dios!”, agrega.