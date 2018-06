Campamentos 2018, vida de verano

El verano es la estación más versátil y divertida. Y en mayor intensidad para los niños y adolescentes que pueden vivir al máximo experiencias que difícilmente olvidarán durante los campamentos: nuevas amistades, aprendizaje, adrenalina y una larga lista de actividades para entrenar físico y espíritu, de ahí la importancia de estos programas, que encuentras para todas las edades y necesidades.

PEQUEÑOS CAMPEONES

DV7 Soccer Academy. Ofrece este verano la oportunidad de aprender a jugar como el máximo goleador de la selección española, David Villa, en el campamento de esta temporada.

Fecha: Del 25 de junio al 20 de julio

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Edad: De 5 a 16 años

Lugar: Media Cancha

Redes: @dv7soccer_rd

Santo Domingo Country Club

Fecha: Del 11 al 26 de junio

Edad: De 5 a 14 años

Horario: De 9:00 am a 5:00 pm

Redes: sdcountryclub / @dv7soccer_rd

Kid’s Fitness Summer. Boot Camp 2018 Introduce a los niños en distintas destrezas deportivas, artísticas, musicales y educativas para motivarlos y ofrecerles diversión al máximo.

Fecha: Del 18 de junio al 30 de agosto (pre-campamento: del 5 al 16 de junio)

Horario: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; y de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Edad: Desde los 6 meses hasta los 14 años

Lugar: Kid’s Fitness Evaristo Morales, La Cuaba, La Castellana y Santiago

Redes: @Kidsfitnessrd

Campus Experience. Está diseñado para que los infantes conozcan, de la mano del equipo oficial de Campus Experience Fundación Real Madrid, los fundamentos del fútbol.

Fecha: Del 11 al 29 de junio

Horario: De 8:30 a.m. a 12:00 m.

Edad: De 7 a 17 años

Lugar: Carol Morgan

Web: campusexperiencermf.com