$!Cáncer, avances que dan vida

Esta catedrática de University of Miami Health System expresa que este descubrimiento aumenta la esperanza de vida a los pacientes con cáncer, dando la posibilidad de tratamientos parciales y totales en el seno y en otras partes del cuerpo.

Otra creencia que trae al tema es que si “usted come malo, tendrá cáncer”. No es un razonamiento que funcione en la realidad, porque una vida saludable de buena alimentación, menos estrés y buen estilo de vida disminuye el riesgo pero no garantiza la salud.

“Entre los principales enemigos de la salud para una mujer está el cigarrillo, el alcohol y los procedimientos hormonales de la menopausia; además de la genética”.