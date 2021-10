Cáncer de mama: detección oportuna y sexualidad

Pero, ¿qué pasa con la sexualidad de una mujer cuando tiene un diagnóstico de cáncer?

“El sexo, la sexualidad y la intimidad son tan importantes para las personas con cáncer como lo son para las personas que no tienen cáncer. De hecho, se ha demostrado que la sexualidad y la intimidad ayuda a las personas que enfrentan el cáncer a sobrellevar los sentimientos de angustia y a pasar por el tratamiento. No obstante, la realidad es que los órganos sexuales, el deseo sexual (impulso sexual o libido), la función sexual, el bienestar y la imagen corporal de una persona pueden verse afectados por el cáncer y su tratamiento”, afirma la SACC.

La ginecóloga y terapeuta sexual Lilliam Fondeur asegura que cuando una mujer tiene un diagnóstico de cáncer de mama no quiere tener sexo, porque se siente en peligro y lo único que siente es miedo: “Todas sus neuronas y su energía está enfocada en salvar la vida. Una mujer con un diagnóstico de cáncer de mama no está en un momento para disfrutar de una relación sexual, ni siquiera en cuidar su apariencia. En este proceso lo único que buscan las mujeres es sobrevivir”, agrega.

La autoestima luego del diagnóstico

“Una mujer con cáncer de mama es una mujer con la autoestima afectada. No solo por estar a punto de morir, sino porque siente que le van a quitar lo que la identifica como mujer. Ahí es donde la enfermedad la ha lesionado, con esa característica tan íntima que la conecta con la vida”, explica la ginecóloga.

Importancia de las mamas

No existe duda en que las mamas están llenas de terminaciones nerviosas, y que las mujeres pueden tener orgasmos solo con acariciar sus senos. Además, muchas mujeres disfrutan con mayor facilidad las caricias en las mamas que en los órganos genitales, comenta Fondeur.

Una vida sexual satisfactorio luego de superar el diagnostico

Antes de hablar de sexualidad una mujer que supera el cáncer de mama debe trabajar su salud mental, para continuar con una vida sexual a partir de la aceptación: “Esa mujer es una sobreviviente que tiene una lesión en su cuerpo y existe una cicatriz no solo física sino también emocional”, dice la especialista.

Lillam explica que una mujer que sobrevive al cáncer de mama es una mujer con características especiales, porque su imagen corporal está lesiona. “La idea que tiene una mujer sobreviviente, de lo que ha vivido, de cómo se ve y como ella siente que la ve su entorno, crea una imagen de ella, que no es sólo de su mama sino de su cuerpo entero y de cómo se relaciona”.

Cuatro pasos para trabajar la aceptación

“Aunque no es imposible lograr esa aceptación sin prótesis, si es más fácil apropiarse de su historia y de su vida visualizandose con esa parte del cuerpo que las hace sentir mujer: las prótesis te permiten irte a la cama, y en lo que te adaptas a que no son las tuyas, te ayudan a sentirte mujer”.

Colócate las prótesis: aunque no todas tienen los recursos, y el sistema público no ofrece la cirugía en el tiempo ideal, lo recomendable es que una mujer luego de superar el cáncer de mama vuelva a tener sus senos, aunque estos sean colocándose prótesis.

1. Apoyarse de los círculos: Fondeur afirma que abordar a una sobreviviente con el discurso de “pensamiento positivo, positivo” no es la solución, porque una mujer con esa situación no se está sintiendo positiva. Por esto es vital, que en este proceso la mujer se apoye de la familia, los amigos, la pareja (si la tiene) y sobre todo los grupos de mujeres sobrevivientes de cáncer que son los más calificados para entender lo que está pasando esa mujer.

3. Buscar el propio placer: “Muchas mujeres tienen miedo a que llegue el momento de la relación sexual porque entran a la intimidad con miedo a no satisfacer las expectativas de su pareja. Además muchas no buscan su propio placer sexual, porque detrás de todo eso hay un tema de género: lo que te quitan son las mamas, pero está la concepción de que el cuerpo total de la mujer está al servicio y el disfrute del otro. Esta ideología hace que al quitar las mamas quede la idea de que no es una mujer completa”.

4. Apoyo psicológico: en está etapa la ayuda de un profesional de salud mental es crucial. De ello dependerá en gran medida que cada sobreviviente acepte su cuerpo y se apodere de su sexualidad.

“Es muy difícil tener una relación sexual satisfactoria tanto para mí como para mi pareja llevando a la cama la idea de que mi cuerpo está imperfecto”, afirma Fondeur.