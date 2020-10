$!Cáncer, ¡puede haber vida después de él!

Gleivy Noyola es superviviente y paciente del Centro de Radioterapia Integral Radonic. Con tan solo 23 años de edad, en 2017, le diagnosticaron cáncer de mama, lo cual le era imposible de creer, pero igual asumió una actitud positiva que le ayudó a superar la patología hasta el punto de no sentirse enferma.

Sin importar cuál sea el tipo, el cáncer puede dar miedo, desesperanza, cansancio emocional y hasta enojo. No es fácil la lucha que llevan los pacientes detectados con esta patología que cada vez alcanza a más personas y con ella a sus seres queridos. Octubre es el “Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama”, a nivel mundial; de ahí la importancia de conmemorarlo con testimonios que sirvan tanto a la población afectada como a la que no, porque nadie está exento de que ella toque su puerta.

“Mi cáncer en principio era un calcinoma ductual insitu, sin embargo, cuando el doctor José Ramírez me operó ya había pasado a la fase invasiva, por lo que me enviaron donde la doctora Irene Estévez en RODI, que me indicó ocho sesiones de quimioterapia; y posteriormente volví donde mi radio-oncóloga Jazmín García, que indicó veinte cinco radioterapias, así transcurrió el proceso de tratamiento... mis dos doctoras son ángeles bajados del cielo, como yo las llamo, definitivamente con sus capas, convertidas en batas”, expresa agradecida.

Reconoce que la quimioterapia es muy difícil, “ hay momentos en que sientes que ya no tienes fuerzas, piensas dejar de luchar y son tantos sentimientos encontrados en los que solo quieres dormirte y no despertar”, manifiesta.

Recuerda que con solo pensar en el medicamento que le inyectaban para la “quimio”, era suficiente para vomitar. Es un proceso fuerte; pero no más poderoso que amar la vida; encontrar fortaleza en Dios; ni mayor que encontrar apoyo en los seres queridos, quienes le impulsaron a seguir adelante.