$!Carlos Cabral, un dominicano en Disney

El director de personajes y animación técnica de Walt Disney Animation Studios estuvo en República Dominicana para disertar sobre su experiencia durante el lanzamiento de las nuevas menciones en la carrera de cine de UNIBE, donde sacó tiempo para hablar de su profesión y vocación.

¿Cómo inicia su historia en la animación?

Nací en Estados Unidos, pero a muy corta edad vine a Santiago de los Caballeros, donde permanecí hasta los 16 años, para luego partir a Florida donde residía una tía. La idea era que terminara el colegio en Norteamérica para iniciar la universidad allá. Me gustaba el arte, pero estudiaba ingeniería mecánica y mantenía el interés de la intercepción entre el arte y la tecnología, lo cual generó que hiciera trabajos de gráficos y todas esas cosas en computadora cuando todavía permanecía en Santiago.

¿Por qué ingeniería mecánica y no animación si le gustaba?

Era un tiempo en el que no abundaban las universidades que impartieran animación, además de que los requisitos exigían ser dibujante porque todas las películas animadas se hacían con dibujo, lo cual a mí no me interesaba. Quería usar la tecnología para crear arte y animación. Siempre he dibujado y pintado, pero no era mi enfoque de interés.

¿Cómo se genera el salto a Disney?

La compañía Pixar ya estaba explorando en sus cortometrajes lo que a mí me interesaba, y encontré una carrera llamada Arte Industrial que combinaba arte y tecnología. Me dediqué al arte por un año, apliqué y me aceptaron en uno de los mejores colegios de arte y diseño de Estados Unidos; me desarrollé como artista y aprendí a aplicar la computadora a los gráficos cuando Disney aún no estaba trabajando con ellos. Fue al salir la película “Jurassic Park”, en 1993, y al ver que estaban haciendo dinosaurios con las mismas computadoras que yo usaba para diseñar productos, que me dije: ‘eso lo puedo hacer con los ojos cerrados’. Me mudé a California, trabajé en compañías que estaban haciendo cine y cuando Disney incorporó un mayor número de computadoras yo entré y ahí he permanecido hasta hoy.

¿Siempre estuvo el deseo ser parte de Disney?

Siempre he hecho lo que me gusta y lo que me genere satisfacción. Eso estuvo en alineamiento con Disney, no necesariamente la empresa era mi meta, sino hacer animación y la tecnología. Lo que yo amo se alineó con la oportunidad en Disney. Nunca imaginé estar en esta empresa porque es como la cima de la animación, donde he coincidido con grandes artistas del dibujo y he aprendido muchísimo de ellos.