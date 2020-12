Caro Rainer Matos: "Los resultados del Mindful Eating son increíbles"

En este momento en que la ansiedad y el estrés domina nuestras vidas, ¿cómo podemos practicar en la realidad eso de "un bocado a la vez"? Lo primero que debemos hacer es concentrarnos en poner un freno a lo que estamos haciendo y bloquear el tiempo para el almuerzo o cena, es decir, no hacer dos cosas al mismo tiempo. Estamos acostumbrados a hacer "multitasking", a mirar la TV y comer, a almorzar durante la hora de trabajo frente a la pantalla de la computadora para seguir trabajando y, de esta manera, comemos de más, sin “procesar” o “disfrutar” la comida, simplemente comemos por comer. Para practicar comer "un bocado a la vez" se requiere estar en un espacio tranquilo, masticando cada bocado por 30 segundos y dejando los cubiertos entre bocado y bocado. Se requiere conectar con la experiencia de comer saludablemente, disfrutando y reconociendo principalmente los sabores, texturas y olores de la comida. Es una práctica que con el tiempo se convierte en un hábito. Los pacientes, luego de esta práctica, aprenden a no deglutir la comida, sino más bien a comer con consciencia, nos concentramos no solo en lo que se come sino cómo se come.

¿Qué es el Mindful Eating, del que escuchamos y leemos tanto últimamente? Mindfulness (atención plena) es un término introducido por Jon Kabat-Zinn en 1990 para definir la práctica meditativa donde se ejercita la consciencia al prestar atención a la experiencia, sin juzgarla, sin evaluarla ni reaccionar a ella, independientemente de que se presente agradable o desagradable. Mindfulness es poner atención plena al momento presente con aceptación y sin dejar que los pensamientos nos distraigan. La práctica de mindfulness permite estar más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones y ayuda a dejar de lado el pensamiento crítico, negativo, así como el constante diálogo interno. Por eso, el Mindful Eating consiste en una práctica que puede ayudarnos no solo a bajar de peso sino también a prevenir enfermedades como la obesidad, la, diabetes y la hipertensión y así mejorar nuestra calidad de vida. No hace falta ser yogui para tomarse 5 minutos y hacer unos ejercicios simples de respiración profunda ni tampoco ser un gourmet para aprender a comer de manera saludable, pausada y placentera. Se trata, en definitiva, de una práctica simple, que podemos hacer todos.

¿Qué es lo que engancha del Mindful Eating? En Mindful Eating no hay conductas correctas o incorrectas. Cuando se practica la alimentación consciente se cura la relación con la comida de raíz, las personas toman responsabilidad sobre su salud y no se promueve la culpabilidad si no se cumple la dieta. Se trata de aprender el auto-cuidado, a diferencia de la dieta en la que se trabaja el autocontrol y fuerza de voluntad. Cuando uno aprende a comer de manera saludable desaparece el sentimiento de culpa, el paciente deja de contar calorías, deja de estar pendiente del peso y solo se concentra en elegir alimentos saludables a la hora de comer y comer practicando mindfulness. Los resultados son increíbles.

¿Cuál es la diferencia del Mindful Eating de una dieta? La alimentación saludable es fundamental para el éxito en el logro y mantenimiento de la salud y la regulación del peso corporal. Comer de manera saludable no necesariamente significa llevar una dieta estricta. La diferencia fundamental se basa en que cuando uno hace dieta solo se enfoca en un periodo corto de tiempo y reduce su ingesta de ciertos alimentos o calorías para lograr una reducción de peso, pero desafortunadamente este peso sube nuevamente tan pronto como dejamos de hacer la dieta. Las dietas o regímenes muy estrictos sólo pueden seguirse por un tiempo determinado y no a largo plazo por este motivo es que fracasan. Alimentación Consciente o Mindful Eating es una práctica que genera que las personas incorporen hábitos saludables y controlen su peso corporal a largo plazo. Cuando las personas cambian los hábitos y se empoderan de su salud es cuando se ven los beneficios a largo plazo. Mindful Eating es una práctica que te lleva a la reducción de la ingesta de forma orgánica porque las personas, al conectar con el momento presente a la hora de comer, comen atentos y por ende ingieren menos cantidad de comida y tienden a elegir alimentos más saludables. Esto conlleva una pérdida de peso paulatina y sostenible a largo plazo.

¿Cómo son las sesiones de Mindful Eating con Caro?

Mis sesiones son privadas y/o grupales. El coaching grupal virtual que ofrezco todas los meses es una introducción al Mindful Eating y se basa en 14 días consecutivos de coaching intensivo donde voy guiando al grupo con meditaciones diarias, agenda alimentaria y frases motivaciones, al mismo tiempo que el grupo se auto-motiva y acompaña, lo que genera un apoyo y resultados increíbles. En los grupos virtuales de Mindful Eating que comencé a hacer durante la cuarentena más de 100 pacientes han bajado hasta 10 libras (4.5 kilos) en las dos primeras semanas solo poniendo en práctica las técnicas de mindfulness, siguiendo una agenda alimentaria guiada y practicando meditaciones diarias. La reeducación alimenticia es clave en el proceso, así como también realizar algún tipo de ejercicio físico como caminar, nadar, andar en bicicleta, correr, etc. Los pacientes que siguieron en los grupos por tres meses han bajado hasta 20 y 30 libras (10 y 15 kilos) dependiendo de su grado de sobrepeso.

Todas las personas tenemos la capacidad de regular nuestro peso cuando somos capaces de reconectarnos con las señales de plenitud, saciedad, hambre, satisfacción y de reconocer cuándo ya no disfrutamos de la comida. Esta capacidad se pierde por patrones aprendidos o causas emocionales.

¿Y cómo es el proceso?

Para poder conectar con el propio cuerpo es necesario eliminar los excesos de azúcar, alcohol y alimentos que inflaman ya que son adictivos y dificultan la real conexión con lo que el cuerpo necesita. Por eso, en mis sesiones, las primeras dos semanas se basan en limitar la ingesta de harinas, azúcar, postres, gaseosas, alcohol y aumentar la ingesta de grasas saludables, vegetales y proteínas mientras se reeduca al paciente sobre los beneficios de comer una comida balanceada y saludable. Luego de las dos primeras semanas comienzo a introducir carbohidratos saludables de forma gradual. No hay una dieta que sirva para todas las personas, ya que lo que puede ser alimento saludable para una puede ser veneno para otra, por eso yo no uso la palabra dieta en mi práctica sino agenda alimentaria. Voy reeducando al paciente sobre los beneficios que tienen ciertos alimentos para la salud y los voy guiando para que incorporen en su plan alimentario la ingesta de vegetales, grasas saludables y proteínas, y luego, en una segunda fase, agrego carbohidratos saludables, frutas y granos.

Cuando el paciente empieza a bajar de peso y aprende a comer de manera saludable se entusiasma y empieza a comprender que no se trata de hacer dieta sino de modificar hábitos no saludables por otros saludables. La práctica de mindfulness se puede aplicar a todas las áreas de la vida (trabajo, familia, nutrición, vida social, ejercicio). En mis sesiones privadas trabajo más como life coach ayudando al paciente a que registre la raíz del problema del trastorno alimenticio, ya que en la práctica de nutrición integral se considera que la alimentación no es el problema sino la consecuencia de un des-balance en otras áreas de la vida. Por eso se trata de encontrar la causa del trastorno alimenticio (sea comer por exceso o por defecto); y cuando se encuentra la raíz del problema se trabaja eso y el síntoma desaparece. Mi práctica es holística y ayudo a los pacientes a que incorporen en su vida hábitos saludables para lograr un cambio sostenible.

Al final es volver a comer como antes, ¿no? Como lo hacían nuestros padres o abuelos.... ¿qué ha pasado para que ahora resurja con más fuerza este concepto que siempre ha existido?

Ahora estamos en un mundo veloz, capitalista, donde el tiempo es dinero, si se pierde tiempo se pierde dinero, por ende las personas no paran ni se detienen para comer y comen mientras trabajan. También está el caso de que comen mirando la televisión, lo que genera que se coma sin consciencia y de más. Esto sucede porque también hay muchas personas solas. También se ha perdido la práctica de comer en familia, así como muchas familias comen juntas pero mirando sus celulares y atendiendo otras cosas.

Sumado al capitalismo, a la comida chatarra "fast food" y a la falta de tiempo llega en este siglo la pandemia que trajo como consecuencia un incremento de ansiedad y depresión en la sociedad aumentando así los trastornos alimentarios. La pandemia también cambió los hábitos educacionales y laborales. Antes los dispositivos electrónicos tenían la función de ser objetos de juego y distracción. Ahora nos encontramos en un mundo digitalizado y virtualizado educacionalmente y laboralmente. Aparentemente los dispositivos electrónicos vienen a reemplazar los espacios reales de las oficinas y de la escuela, y esto trae aparejado que las personas están permanentemente conectadas y que las experiencias pasen a ser más virtuales que reales. Por eso me parece sumamente importante enfatizar que las personas deben poner una pausa en su día y tomarse el tiempo para comer, meditar y compartir con familia o amigos de manera real, tener tiempo para el ocio. Empezar a comer más alimentos "farm to table", es decir naturales, de la huerta y cambiar no solo lo que comemos sino cómo lo comemos.

Antes no solo se recolectaba la comida en el campo o huerta sino que la familia se tomaba su tiempo de cocinar, comer y hacer sobremesa, cosa que se ha perdido. Hay que aprender a tomar pausas y a poner en práctica mindfulness en todas las áreas de nuestra vida para lograr así un bienestar y estilo de vida saludable y sostenible.