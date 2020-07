$!Catherine Zeta-Jones le sigue los pasos a Gwyneth Paltrow en el negocio de estilo de vida

El negocio del estilo de vida ha de ser bastante demandado y beneficioso, sobre todo si eres actriz de Hollywood y cuentas con seguidores dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por obtener un producto tuyo. Si no lo crees, solo hay que ver que a Gwyneth Paltrow le ha ido muy bien desde que en el año 2008 fundó Goop, una empresa que se inició como un blog, pero que ahora vende desde ropa, accesorios y cosméticos, hasta velas aromáticas con olor a sus orgasmos. Según The New York Times, el imperio de Paltrow está valorado en 250 millones de dólares, una cantidad que al parecer le ha resultado bastante atractiva a Catherine Zeta-Jones.

La actriz, conocida por sus papeles en películas como Chicago y La máscara del Zorro, quiere seguirle los pasos a Paltrow y busca incursionar en el negocio del estilo de vida. Esto lo hará bajo una marca homónima en la que ofrecerá productos típicos de su tierra Gales, café, zapatos veganos, cosméticos y artículos decorativos para el hogar. De acuerdo con el portal británico Daily Mail, detrás de este proyecto se esconde la intención de Catherine de mantener un perfil mediático al tiempo que pueda disponer de tiempo para dedicarle a sus hijos Dylan Michael y Cary Zeta, de 19 y 17 años.