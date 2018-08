Celulares en las escuelas, ¿sí o no?

Seguro que has escuchado: “la cura resulta más cara que la enfermedad”. Esta frase, sacada de la canción La Cura, del compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso, define fielmente lo que puede suceder con la tecnología cuando se utiliza

de forma inapropiada. De cara al inicio del año escolar, se vuelve a poner sobre la mesa el tema del uso de los celulares en las aulas.

Sucedió. El jueves 7 de junio de este año, el parlamento francés aprobó en primera lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas. Esta fue una las promesas hechas por Emmanuel Macron durante su campaña como candidato a la presidencia de Francia. A poco más de un año de su triunfo, y antes del inicio del año escolar, la medida limita los teléfonos móviles hasta los 15 años de edad, incluidas las horas de recreo.

Gracias a la ayuda de Rosario Ramírez de Ravelo, Ingeniera en Sistemas, docente, especialista y asesora en Tecnología Educativa, logramos encontrar algunas respuestas a una serie de preguntas que surgieron a propósito de este hecho.

Límites claros

¿Fue Macron muy drástico al tomar esta decisión? Todas las disposiciones encuentran frente y esta no fue la excepción, aunque ya muchas escuelas en Europa han dispuesto por “motu proprio” que no se entre a clases con el teléfono móvil, queriendo propiciar la interacción personal entre los estudiantes y evitarles distracciones. La especialista Rosario Ramírez concuerda al respecto: “Los criterios bajo los cuales se estableció esta medida toman en cuenta los efectos negativos que puede tener el uso de los celulares en los niños y adolescentes. Los móviles pueden ser un excelente recurso académico siempre y cuando el educador esté preparado y planifique el uso efectivo de esta tecnología en clase. Entonces, basados en esta realidad, lo que consideramos adecuado es establecer reglas y límites claros en el uso del celular en las escuelas y permitirlo para objetivos académicos claros y específicos, de manera muy puntual. Así mismo, establecer los momentos en que los celulares deben estar apagados y guardados para no distraer o desvirtuar el proceso de aprendizaje”.

Ahora bien, no se puede esconder la realidad: la tecnología es parte integral y productiva de la vida. Por eso, ante esta perspectiva, la especialista advierte que el reto se presenta para los educadores y la capacidad que tengan para manejar estos recursos, utilizándolos adecuadamente si supervisan a los estudiantes y logran mantenerlos enfocados en las actividades escolares. Pero, a los adolescentes les resulta muy difícil no distraerse y el celular es una de las principales razones.

Sin embargo, la especialista en tecnología educativa entiende que prohibir el uso total de los celulares en las escuelas “no va con la realidad que estamos viviendo”. ¿Qué recomienda entonces? “Es más efectivo establecer los espacios y momentos en los que el celular puede ser una herramienta académica de apoyo y cuándo no debe utilizarse. Los centros educativos deben invertir en preparar a sus docentes en el buen uso de la tecnología en general, que conozcan las aplicaciones y reciban orientación y coaching en cómo se debe integrar la tecnología, pero además suplir a la comunidad educativa con una infraestructura tecnológica funcional, acceso a wi-fi, seguridad y control con filtros adecuados, etcétera”.