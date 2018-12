$!Charla sexual para adultos y mayores

Una investigación de dos expertos en el campo ha explorado la sexualidad entre adultos mayores que experimentan un envejecimiento saludable y también el envejecimiento con desafíos de salud. Descubrieron que los adultos mayores que habitualmente hablan con los proveedores de atención médica sobre asuntos sexuales tienen más probabilidades de ser sexualmente activos, a pesar de las disfunciones sexuales u otros problemas de salud. Estas conversaciones se vuelven más importantes teniendo en cuenta las altas tasas de VIH / SIDA e ITS, incluso entre los adultos mayores en los Estados Unidos.

La educación sexual y la investigación utilizan un modelo médico de salud sexual que enfoca principalmente en el embarazo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y las disfunciones sexuales. Sin embargo, la sexualidad es compleja. Más allá de los genitales y las posiciones de Kama Sutra, considera la identidad sexual y de género; sensualidad; respuesta sexual; intimidad; y formas positivas y negativas en que usamos nuestra sexualidad.

Los seres humanos son seres sexuales. Este impulso no se detiene cuando el reloj marca los 60. o incluso los 90.

La sexualidad es compleja

Sexo después de los 60

Un segundo mito es que los adultos mayores carecen de interés y deseo por la actividad sexual, y que de alguna manera son asexuales. Las investigaciones de las encuestas nacionales en curso apoyan las ideas de que el interés sexual, los deseos y las conductas pueden disminuir a lo largo del curso de la vida . Por ejemplo, entre las mujeres de 57 años y más, más del 80 por ciento de los participantes expresaron interés en tener relaciones sexuales, pero menos de dos tercios de las mujeres encuestadas consideraron el sexo como “importante “ y menos de la mitad informó haber tenido relaciones sexuales el año anterior. Sin embargo, la realidad es que estas tendencias no son universales entre los adultos mayores.

El primer mito es que los adultos mayores no son tan atractivos o deseables sexualmente como sus contrapartes más jóvenes. Si bien una persona de 80 años puede no ser tan atractivo para otra de 18 años, puede ser muy deseable para sus compañeros. Más importante aún, él o ella puede sentirse más deseable y seguro sexualmente que su yo más joven.

Otro mito es que los adultos mayores son tan frágiles desde el punto de vista médico que la actividad sexual es peligrosa. Esto simplemente no es cierto en muchos casos. Estudios recientes han demostrado que los adultos mayores saludables tienen más probabilidades de tener relaciones sexuales. Incluso cuando las enfermedades crónicas están presentes, la abstinencia sexual no es una conclusión inevitable. Por ejemplo, una declaración de la American Heart Association de 2012 contiene recomendaciones basadas en evidencia sobre la actividad sexual en pacientes con afecciones cardiovasculares específicas. Las recomendaciones generalmente aconsejan evaluar los riesgos con un médico y el manejo de la enfermedad, en lugar de abstenerse.

Existen relaciones bien documentadas entre las afecciones médicas comunes, como la enfermedad cardíaca o la diabetes, y los efectos relacionados con el tratamiento en el funcionamiento sexual. Sin embargo, los adultos mayores y sus proveedores de atención médica no están discutiendo las preocupaciones sexuales durante la atención de rutina. Las oportunidades perdidas durante las visitas privan a los adultos mayores del acceso a tratamientos nuevos y otras mejores prácticas en medicina sexual, lo que puede afectar su salud mental y física.

Un problema mayor puede ser la actitud ageista entre los proveedores y la discriminación de edad internalizada en sus pacientes que puede interferir con la educación sexual y la aplicación de estándares más nuevos. El resultado es que muchos creen que los adultos mayores no están interesados ​​en la actividad sexual o que no la desean, y no pueden participar en estas actividades.