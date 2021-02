Chavón La Escuela de Diseño al ritmo de los nuevos tiempos

Cine, una oportunidad para aumentar la creatividad

Esta situación permitió a los estudiantes darse cuenta que no se necesita de tanto para contar una historia. En su espacio íntimo pueden lograr piezas extraordinarias, pero también que partiendo del mundo interior pueden encontrar su voz sin pensar en el afuera, comenta Valette.

Ella, al igual que Elías, confiesan que llegaron a temer que la modalidad puramente virtual fuera una barrera para la complicidad entre estudiantes y docentes, que es parte del espíritu “chavonero”. Pero no fue así. La virtualidad es una realidad llena de emociones y sentimientos con la que se pueden alcanzar todas las cosas, incluyendo la intensidad y fortaleza de carreras tan demandantes como las de arte.

La oportunidad de formar artistas de forma diferente

La oportunidad de formar artistas de forma diferente

Como ejemplo, Elías Roedán menciona que en el departamento de ilustración cuentan con dos docentes internacionales; el de diseño de interiores tres... que antes ameritaban una logística que ya no es necesaria. En el caso de la facultad de cine el 95% de los profesores son internacionales desde antes de la crisis sanitaria por lo que no han tenido cambios al respecto.

La pandemia ha dejado bien claro que el mundo es pequeño, que el conocimiento es grande y todos estamos a un click de distancia, lo cual aventaja a entidades de visión universal como Chavón, ya que esta modalidad permite que contar con profesores internacionales que quizá presencialmente les era imposible dar una docencia en República Dominicana y con las nuevas herramientas digitales de la enseñanza, la distancia física no figura como una limitante.

Ventajas que han traído este nuevo formato

Considera que el factor de mayor impacto para migrar las clases de la carrera hacia la virtualidad es el tiempo en clases y como este es utilizado para realizar ciertas dinámicas. Con la ayuda de nuevas herramientas que han incorporado hay muy poco que no se pueda hacer.

Del nuevo formato de docencia me gustaría mantener la agilidad, empatía y comunicación activa con stakeholders de otros mercados

En tanto que, para Sahira Fontana, de Fotografía, cada alumno tiene el peso de nuevos tiempos y es responsable de ocuparse por aprender, hemos visto crecer los frutos. Para ellos este nuevo formado le ha beneficiado a través de la optimización del tiempo, contenidos más organizados, disponibilidad de profesores internacionales... “Es un privilegio impartir y recibir clases en la comodidad del hogar. Algunos contenidos más teóricos pueden continuar remotos. La apertura global del aula, recibir invitados de distintos lugares y culturas es más fácil de lo que imaginábamos”.

“Como coordinador de la carrera de ilustración, puedo decir que estoy extremadamente orgulloso del equipo de profesores quienes se han presentado a una situación muy difícil, y lo han hecho con valentía y una constante buena actitud, pero también nuestro personal administrativo ha sido increíble... nadie se rinde. Nadie, especialmente los estudiantes, quienes hicieron todo esto posible por su hambre de aprender y echar hacia delante”, comenta Jonathan Schmidt.

Para él este formato trae oportunidades que son positivas para el medio ambiente ya que en teoría no es necesario tanto tránsito. Además, la ventaja de aula virtual para el futuro de la escuela es que se puedan tener clases presenciales para temas que sí requieren presencia, pero a la vez, clases que no la necesitan nos abre las puertas para tener estudiantes que sencillamente no pueden estar, ya sea por razones de salud o que vivan fuera de Santo Domingo o República Dominicana.