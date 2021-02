$!Chef Hélène Darroze, la segunda mujer más recompensada por Michelin

Darroze, un rostro muy conocido en Francia por su participación en el popular programa culinario "Top Chef", se consagró en enero en la cima de la gastronomía mundial, al obtener una tercera estrella por su restaurante "Helene Darroze at The Connaught" de Londres y recuperar una segunda con el parisino "Marsan".

"No me llames chef"

"Un hombre primero quiere mostrar lo que sabe hacer mientras que una mujer simplemente busca complacer. Se trata más de emociones a las que se suma una técnica y no de técnicas a las que se añade eventualmente una emoción", dice Darroze, subrayando que no busca criticar a los hombres, por cuya cocina profesa "un gran respeto".

Sus recetas, como el bogavante poché con mantequilla tandoori y el urogallo con foigrás y salsa "whisky", daban mucho que hablar y en 2015 la lista británica 50 Best la consagró como "Mejor mujer chef del mundo".

Darroze afirma que a diferencia de algunas de sus colegas, "que han sufrido en este entorno de hombres", siempre encontró "su lugar". Tampoco le tembló el pulso a la hora de asumir las riendas y cambiar la organización militar característica de las cocinas.

"Primero, nunca he querido que me llamaran chef, sino Hélène. Pero aunque repita a mis colaboradores que el respeto no se gana con un título, algunos todavía no consiguen llamarme por mi nombre". "También me opongo a que se alce la voz: un 'coup de feu' (disparo, para referirse al lanzamiento del servicio) entraña mucha presión, pero un problema no se arregla gritando o arrojando una cuchara".

Caviar francés, aves británicas