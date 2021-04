$!Cinco claves para crear una idea exitosa

¿Tienes una idea y no sabes si es la ideal para ti? ¿Te llegan muchas ideas al mismo tiempo? ¿Sabes identificar cuál es la mejor idea de todas?

Las ideas surgen todos los días o una sola idea te puede martirizar, y más si eres una persona soñadora y visionaria. Pero lo que no puedes permitir es estancarte por tener muchas ideas y no accionar ninguna por miedo a que no sea la idea perfecta. Por lo que, llevar un proceso es obligatorio a la hora de materializar y seleccionar una de las tantas ideas que tienes en mente.

Puede que tu caso sea el de tener una idea hace mucho tiempo y no hacer nada al respecto por la falta de compromiso para que funcione. Aquí te traemos cinco claves en el proceso para tener una idea exitosa: