$!Cinco consejos para hacerte rico con tu sueldo

1. Haz tu mejor esfuerzo para ahorrar

“Hay que asumirlo como una prioridad, hay que darle importancia, aún en el medio de la festividad y de todos los compromisos que tenemos o nos imponemos”, resalta Pamela Pichardo. “Recordemos que el dinero del ahorro es la parte integral que te va a ayudar a construir tu patrimonio y hacer tu sueño realidad. No lo confundamos con la gratificación inmediata como salir de compras y gastar todo lo que tienes. Eso te va a dar una felicidad momentánea, pero no necesariamente te está ayudando a construir bienestar”.

Es difícil hacer planes financieros cuando en cualquier momento puede surgir un inconveniente o una situación inesperada que altere dichos planes. Aunque uno tenga la intención a veces no se puede. Por eso es tan importante empezar a ahorrar desde ahora y no esperar un mejor momento para intentarlo. Ahorrar es un hábito difícil de cultivar y de aplicar, pero hay que hacerlo y se puede iniciar con una evaluación de los gastos diarios para determinar cuáles son esenciales y cuáles deben ser suspendidos.

2. Mantente alejado de las deudas

“En el tema de las deudas, evita el endeudamiento excesivo”, explica la coach financiera. “Las deudas no son malas, recuerda que las deudas pueden ser positivas si te ayudan a apalancarte y a crecer financieramente. Entonces lo que tú tienes que evitar es el endeudamiento en exceso, el endeudarte sin una razón importante, sin una razón válida. Trata de, en las cosas que puedas, comprar con ahorro para no endeudarte”.

Esta es una aplicación más extrema de la regla del ahorro, pero es necesaria para crear la costumbre de evitar los caprichos y no tratar de comprar aquello que está fuera de nuestro alcance. Es fácil caer en la ya mencionada trampa de la gratificación instantánea. Esta efímera emoción puede ser adictiva, pero a la hora de comprar cualquier cosa hay que hacer la pregunta “¿en realidad necesito eso?”. Asimismo, también hay que mencionar que no se pueden evitar todas las deudas.

3. Hay que ser responsable con las deudas acumuladas

4. Hay que ser más consciente a la hora de consumir (aprende a decir que NO a las tentaciones)

La tentación puede variar según los gustos de cada persona, pero todos los días aparecen nuevas ofertas o facilidades para realizar compras, ya sea en persona o de manera digital. Esto implica buscar alternativas más asequibles antes de realizar una compra o volver a la pregunta que ya mencionamos anteriormente: “¿en realidad necesito eso?”. También se recomienda evitar las tiendas (físicas y virtuales) durante la época navideña, a menos que sea absolutamente necesario visitarlas.

“Hay que ser más consciente a la hora de consumir”, agrega Pichardo. “Hay que tratar de consumir con más consciencia y ser un consumidor más inteligente. Las tentaciones siempre van a existir, lo importante es establecer prioridades y tratar de eliminar el derroche y las compras que no necesitamos. No es que nos vamos a privar de comprar todo y no es que no puedas comprar algo simplemente porque lo quieras, pero si lo quieres y no lo necesitas, asegúrate de que esté dentro de tu presupuesto”.