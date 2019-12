$!Cinco cosas que debes saber sobre la ciencia

Muchos de los mejores descubrimientos los hacen científicos jóvenes:

Los descubrimientos científicos requieren perseverancia y colaboración:

Los mejores entornos de investigación científica cuentan con mentoría y cooperación entre colegas:

“Hay lugares con gente muy inteligente y lugares donde todo el mundo es amigable. Pero hay muy pocos lugares con gente inteligente y siempre deseosa de ayudarte. Cuando escribimos el manuscrito anunciando el descubrimiento de HIF-1 lo enviamos a las revistas del más alto calibre, pero no lo consideraron de interés suficiente como para justificar su publicación”, dice Semenza. Pero para Semenza eso no fue un impedimento, consiguió ayuda del ahora fallecido científico, Victor McKusick, y el manuscrito fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Al presente, ha sido citado en más de 6 000 publicaciones científicas.