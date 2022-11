Cinco deliciosas recetas que deberías probar en Thanksgiving

Es inevitable. El Día de Acción de Gracias siempre, siempre, se las arregla para acercarse sigilosamente a nosotros. Y para que no te pille por sorpresa, si todavía no has armado el menú, estamos encantados de compartirte estas recetas de la mano de chefs y celebridades en la cocina. Desde los clásicos probados y verdaderos... pasando por algunos nuevos y divertidos también.

Pavo lonjeado

En lugar de asar un pavo entero este Día de Acción de Gracias, toma la ruta moderna y trocea el pavo como la reconocida Martha Stewart. Este método ha revolucionado su preparación: reduce el tiempo de cocción a la mitad y posiblemente cocinarás mejor el ave. Básicamente se trata de quitar la columna vertebral del pavo para acostar el ave plano en lugar de erguido durante el asado. Un pavo más plano significa que las alas y los muslos también estarán expuestos al calor directo del horno, lo que da como resultado una pechuga y muslos perfectamente jugosos con una piel crujiente y uniformemente dorada, algo difícil de obtener cuando se asa un pavo entero.

Pavo para dos

Esta cena para dos ha sido preparada por el famoso Chef Gordon Ramsey, que nos presenta el plato más importante de este día, el pavo, pero con las porciones perfectas para que cenen solo dos personas. ¿Su secreto? Dejar reposar el pavo el mismo tiempo que tardaste en cocinarlo; es decir, que si lo horneaste durante tres horas, debes dejarlo reposar tres horas antes de servirlo; de esa manera a relajar la carne, reabsorbe sus jugos, haciéndola suculenta y tierna, y será más fácil de partir. Otro truco que Ramsay sugiere es espolvorear sal y pimienta en un tazón con mantequilla derretida, agregar luego un poco de aceite de oliva, el jugo de dos limones y la ralladura de la cáscara. Esto mantendrá al pavo húmedo durante la cocción. ¿Te animas?

Pudín de calabaza

Esta versión americanizada del postre clásico británico está llena de un picante sabor otoñal y es una opción maravillosa para servir a una multitud. De la mano de Jamie Oliver esta es una receta inspirada en los sabores de Acción de Gracias un poco diferente para sus mesas este año ... ¡pudín de caramelo pegajoso de calabaza! Horneado en una lata y lleno de especias, dátiles y, por supuesto, salsa de calabaza y caramelo, es un placer para el paladar.

Palmeritas en forma de pavo

Estas galletas de Martha Stewart se han convertido ya en una tradición en Thanksgiving. ¡Su frescura y su dulce sabor agradan a todos!

Sus ingredientes incluyen ¼ taza de azúcar blanca, 1 hoja de hojaldre congelado, descongelado, 1 cucharada de mantequilla derretida, ? taza de azúcar blanca, ¾ cucharadita de canela molida, ? cucharadita de cardamomo molido y agua.

Margaritas de sidra de manzana con champán

Este delicioso coctel es perfecto para probar con amigos y familia. La receta, que rinde para 6 o 7 porciones, necesita: 6 tazas de sidra de manzana (agrega 1/4 taza de miel si la usas), 3 tazas de champán, 1 taza de tequila, 1 taza de jugo de naranja y zumo de 1 limón. Agrega la sidra de manzana, el champán, el tequila, el jugo de naranja y el jugo de limón en una jarra. Si estás preparando esto con anticipación, ¡espera para añadir el champán cuando esté listo para servir! Para las copas añade un borde de azúcar de coco y canela.;